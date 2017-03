Durante reunião entre parlamentares tocantinenses com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz e representantes das empresas Latam, Gol, Avianca e Azul, nesta última quinta-feira, 23, foi informado os novos horários de voos da Latam a partir da próxima segunda-feira, 27, com saídas de Palmas/TO para Brasília às 8h36 e 21h36.

A Gol também se comprometeu a alterar os horários de partida de Palmas para Brasília, atualmente às 5h05 da manhã, para as 7 horas.

O senador Vicentinho Alves (PR-TO) líder da Bancada Federal comemorou o resultado da reunião, tendo em vista que os novos horários representarão maior conforto para os usuários, bem como beneficiarão os comerciantes e lojistas do Aeroporto de Palmas que terão significativo aumento no número de consumidores.

Além do senador Vicentinho Alves participaram da reunião os deputados federais Carlos Gaguim (PTN-TO), Josi Nunes (PMDB-TO), Lázaro Botelho (PP-TO) e Vicentinho Júnior (PR-TO), o chefe da Representação do Governo do Tocantins em Brasília/DF, Renato Assunção e o advogado e consultor em direito aeronáutico, Georges Ferreira.