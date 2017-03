Seguindo a política cultural do Sesc nacional, o Sesc no Tocantins também busca incentivar a leitura. Para isso, possui uma rede de bibliotecas espalhadas pelas principais cidades do Estado. Além disso, uma das ferramentas que proporciona essa ação é a unidade móvel BiblioSesc. A carreta atende diversas e variadas regiões de Palmas, Capital, ao longo do ano, levando livros e gibis para crianças e adultos.

BiblioSesc

Em 2005 o Sesc lançou nacionalmente o projeto BiblioSesc, levando mais livros à população brasileira por meio de caminhões preparados especialmente para o traslado e manuseio das obras literárias. No Tocantins, o BiblioSesc existe desde 2008. Trata-se de uma unidade móvel de biblioteca que oferece a qualquer pessoa, empréstimo de livros e consultas a revistas, jornais, gibis e cordéis. Para se utilizar dela, basta que o interessado preencha um formulário de inscrição, apresente o documento de identidade e o comprovante de endereço atualizado.

Aquisição de vale livros

Inclusive, a troca de livros e gibis por vales livros da VI Feira Sesc de Troca de Livros e Gibis, que se inicia nesta segunda-feira, dia 27 de março, e prossegue até o dia 28 de abril, também poderá ser feita no BiblioSesc.

Roteiro

Confira a seguir, o roteiro da unidade móvel BiblioSesc na última semana de março e em todo o mês de abril: 27/03 e 10 e 24/04 – Maria Rosa; 28/03 e 11 e 25/04 – 503 Norte (feira); 29/03 e 12 e 26/04 – Lago Sul; 30/03 e 13 e 27/04 – Santa Bárbara; 04/04 e 18/04 – 405 Norte (Quarteto); 05/04 e 19/04 – Taquari; 06/04 e 20/04 – 1306 Sul; 07/04 – Aureny I (feira); 28/04 – Feira Sesc de Troca de Livros e Gibis no Tênis Sesc (Aureny III).

A unidade móvel BiblioSesc atende as diferentes regiões de Palmas, de março a novembro.