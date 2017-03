O Estado aguarda autorização da Assembléia Legislativa do Tocantins para contrair um financiamento junto à ...

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) se reuniu, nos últimos dias, com a prefeita de Brejinho de Nazaré ...

Os agentes de combate a endemias (ACE), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizarão visitas nas ...

Os artistas visuais do Tocantins têm esta última semana de prazo para se inscreverem no Projeto ...

Cursos & Concursos

As provas de caráter eliminatório contendo 40 questões de múltipla escolha, serão aplicadas no dia 30 de abril as 8h da manhã...