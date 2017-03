O deputado Paulo Mourão (PT), fez a entrega de uma ambulância à população de Guaraí, a 184 km de Palmas, na tarde desta quinta-feira, dia 24. O veículo foi adquirido com emenda parlamentar de sua autoria. Paulo Mourão foi recebido pela prefeita Lires Ferneda (PSDB), vereadores, secretários municipais e lideranças locais. Após a entrega da ambulância, o deputado se reuniu na Prefeitura para discutir com a prefeita e secretários sobre as necessidades do município.

A vereadora Fátima Coelho (PSC) agradeceu o empenho e compromisso do parlamentar com Guaraí ao levar a ambulância para o município, devido às demandas locais. “O deputado Paulo Mourão tem a minha admiração porque está dando retorno para a sociedade que o elegeu”, declarou.

A secretária de Ação Social, Maria José, também fez questão de agradecer de público o parlamentar. “Não o conhecia, mas fico feliz de saber que o senhor fez diferente de muitos políticos, peço que continue assim para fazer a diferença”, ressaltou. A agente de saúde, Nelcy Mesquista, falou em nome dos funcionários dos postos de saúde, ressaltando a importância dos investimentos na saúde para melhorar o serviço prestado à população. "O deputado Paulo Mourão é atuante nessa área e em nome da saúde quero gradecer pelo apoio e pedir que continue destinando recursos para a saúde de Guaraí", ressaltou Nelcy.

Paulo Mourão declarou que não faz mais que a sua obrigação como parlamentar e reforçou seu compromisso com a população local, em retribuição à boa votação que teve em Guaraí. Paulo Mourão deixou a critério da prefeita e seus auxiliares a escolha para qual área irá destinar mais emendas, mas sugeriu que, ou seja, para a saúde ou para a educação, áreas que considera prioritárias.

Em todas as cidades por onde tem andando fazendo a entrega das chaves das ambulâncias, num total de 11 veículos, o deputado tem deixado claro que irá destinar emendas exclusivamente para a saúde, educação, de forma prioritária, e para a segurança e agricultura familiar, em terceiro e quarto lugares.