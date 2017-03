Quem ainda não visitou a exposição “Xilogravura Negra”, de Carlos Henrique, na Galeria Sesc de Artes, em Palmas/TO tem até o dia 30 de março para contemplar a milenar arte da reprodução no Centro de Atividades do Sesc da 502 Norte.

Em sua primeira individual, o artista revela ao público o seu talento e técnica na elaboração de suas gravuras, processo iniciado em 2015. Natural de Araguaína/TO, atualmente residindo em Palmas, Carlos Henrique apresenta de forma diversificada e em preto e branco, imagens que trazem, tanto no traço, quanto na narrativa, uma nostalgia do passado da Europa pós-reforma protestante.

A exposição “Xilogravura Negra” encerra-se no dia 30 de março, na Galeria Sesc de Artes no Centro de Atividades do Sesc Palmas (502 Norte). Visitas orientadas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone