No mês em que se comemora o Descobrimento do Brasil, o CineSesc vai exibir uma mostra que questiona a ordem instaurada nas sociedades. “Armas do Progresso e do Caos”, com os filmes "Oliver Sherman” (Canadá/2012); “Heli” (México, Alemanha, Holanda, França/2014); " O Batismo” (Polônia/2014); e " O lobo atrás da porta " (Brasil/2014).

As sessões acontecem entre os dias 06 e 30 de abril, sempre às 16h e 19h no CineSesc Palmas e Gurupi. A entrada é gratuita.

“Armas do Progresso e do Caos” consiste de filmes que questionam a ordem instituída, instaurada pelo poder nas sociedades, visando o convívio regular e disciplinado. Para o promotor em Cinema do Sesc Tocantins, Luiz Otávio Izidoro de Menezes, a Mostra questiona as reais consequências dessa ordem instituída. “Aqueles que operam e regularizam a ordem são os mais ou menos afetados? Aos demais que são compelidos a se adequar, são os reais beneficiados? Talvez o que seja justo nem sempre se revela na constituição”, provoca o promotor.

Confira os filmes da Mostra:

"Oliver Sherman” – 2012 (1h 22min). Direção: Ryan Redford. Gêneros: drama, suspense. Nacionalidade: Canadá. Classificação: 14 anos. A história gira em torno de Sherman Oliver (Garret Dillahunt), um militar veterano que se sente sozinho e desconectado do mundo. Determinado dia, ele decide iniciar a procura pelo soldado que salvou sua vida durante a guerra, Franklin (Donal Logue). Eles não se viam desde então. Agora, Franklin vive em uma pacata cidade rural, casado, com dois filhos e com um emprego seguro. Escrito e dirigido por Ryan Redford.



"Heli” – 2014 (1h 45min). Direção: Amat Escalante. Gênero: drama. Nacionalidade: México, Alemanha, Holanda e França. Classificação: 18 anos. Guanajuato, México. Estela (Andrea Vergara) é uma garota de 12 anos que está namorando às escondidas com Beto (Juan Eduardo Palacios), um jovem recruta. Ele a pressiona para que tenham relações sexuais, mas ela sempre recusa a iniciativa. Um dia, Beto esconde na caixa d'água da casa de Estela alguns pacotes com cocaína, que deveriam ter sido queimados pelo exército. Sua ideia é vender a droga e, com o dinheiro, deixar a cidade e se casar com Estela. Entretanto, os planos vão por água abaixo quando os militares que desviaram a droga descobrem quem roubou os pacotes.



"O Batismo” – 2014 (1h 26min). Direção: Marcin Wrona. Gênero: drama. Nacionalidade: Polônia. Classificação: 16 anos. Varsóvia, Polônia. Após deixar o mundo do crime, Michal (Wojciech Zielinski) consegue recomeçar do zero e levar uma vida honesta. Ele é casado com a bela Magda (Natalia Rybicka), acabou de ser pai e agora cuida dos negócios de sua própria empresa. Porém, Michal se vê assombrado por seu passado clandestino. A máfia o jurou de morte às vésperas do batizado de seu filho e ele terá de se proteger antes que seja tarde demais.



"O lobo atrás da porta" – 2014 (1h 40min). Direção: Fernando Coimbra. Gênero: drama, suspense e policial. Nacionalidade: Brasil. Classificação: 16 anos. O desaparecimento de uma criança faz com que seus pais, Bernardo (Milhem Cortaz) e Sylvia (Fabiula Nascimento), vão até uma delegacia. O caso fica a cargo do delegado (Juliano Cazarré), que resolve interrogá-los separadamente. Logo descobre que Bernardo mantinha uma amante, Rosa (Leandra Leal), que é levada à delegacia para averiguações. A partir de depoimentos do trio, o delegado descobre uma rede de mentiras, amor, vingança e ciúmes envolvendo o trio.