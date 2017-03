Engenheiros ambientais da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) palestraram, nessa semana, em três cidades do interior do Estado: Mateiros, Crixás e Barra d’Ouro. Mais de 500 estudantes participaram das palestras com a temática Água Fonte de Vida.

Em Barra d’Ouro, alunos da Escola Municipal Berenice Neves Brito e Escola Estadual Professor José Vicente Vieira assistiram a palestra ministrada pelo engenheiro ambiental Sued Magno Costa realizada no salão comunitário do município.

Em Crixás, na região sul do Estado, alunos da Escola Municipal Pery Marques e Escola Estadual Olavo Bilac lotaram a Câmara Municipal de Vereadores. A palestra, com a mesma temática, foi proferida pelas engenheiras ambientais da ATS: Sabrina Gondim e Stéfanny Assunção.

No município de Mateiros, o presidente da ATS, Eder Fernandes, e o engenheiro Lucas Bandeira falaram aos estudantes sobre educação ambiental com foco na utilização e reutilização da água para a preservação dos recursos hídricos no Estado. O evento aconteceu na Escola Municipal Ernestina Vieira Soares.

As palestras fizeram parte da Semana da Água realizada nos municípios, em alusão ao dia mundial da água, 22 de março. Os eventos foram realizados em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente. A ATS realizou ainda gincanas educativas e presenteou os alunos que se destacaram com kits do programa Educa Sanear, compostos por mochila, camiseta, pen drive e bloco de anotações.

Para Eder Fernandes, as palestras realizadas foram uma prévia do que o Governo do Tocantins propõe com o Educa Sanear, que irá percorrer, neste ano, 15 cidades-pólo no Tocantins. A primeira cidade a receber o programa, que é realizado a partir de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), é Sandolândia nesta quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30.

“A proposta é integrar a educação em saúde e saneamento ambiental, visando à promoção da saúde, a prevenção ambiental, a redução às doenças e agravos à saúde, valorização das atitudes ecológicas e conscientes buscando a melhoria da qualidade de vida da população”, finalizou o presidente.