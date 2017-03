A senadora Kátia Abreu (PMDB) foi nomeada para o cargo de vice-líder do PMDB no Senado da República. A nomeação foi feita pelo líder do partido no Senado, senador Renan Calheiros e comunicada no último dia 22 de março ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB).

Para o cargo de segundo vice-líder foi indicado o senador Valdir Raupp (PMDB).