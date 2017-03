O deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD) comentou durante a sessão matutina desta quinta-feira, 30, sobre o desarquivamento do pedido de impeachment do governador do Estado, Marcelo Miranda (PMDB), pelo atual presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS) e defendeu tramites regimentais. "Precisa passar pelos tramites regimentais. As matérias de iniciativa popular, qualquer matéria que chegue, como esse pedido de impeachment, ele tem o rito regimental a seguir", defendeu.

A defesa pelo rito regimental por Wanderlei é baseado na decisão do ex-presidente da AL/TO, Osires Damaso (PSC), que no final de janeiro arquivou o pedido de impeachment contra o governador do Estado, proposto pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sisepe), Cleiton Pinheiro, sem passar pelas comissões ou plenário. "A minha preocupação não é com o desarquivamento. A minha preocupação é essa Casa ser uma casa de Leis e arquivar uma matéria de iniciativa parlamentar, de iniciativa do governo ou de iniciativa popular, sem percorrer os tramites regimentais porque essa é uma casa de Leis", afirmou.

O deputado defendeu o atual presidente Mauro Carlesse. Segundo Barbosa, Carlesse não desarquivou por iniciativa própria e sim por solicitação do Sisepe que busca a legalidade na tramitação da matéria na Casa. "Fica parecendo a matéria que foi algo feito pelo presidente Mauro Carlesse e não foi. Aqui em matéria diz que o Sisepe irá recorrer contra a decisão de Damaso de arquivar por descumprimento dos tramites legais", disse.

"Não podemos permitir que uma matéria não tenha análise dos parlamentares se esta é uma casa de leis", defendeu Barbosa.

Ainda de acordo com o parlamentar, a Casa não agirá de maneira arbitrária. "Não preocupe o governo porque se estiver tudo dentro da legalidade esta Casa não agirá de maneira arbitrária. Esta Casa só toma iniciativa diante da Lei", frisou.