O Instituto Ayrton Senna anuncia nova parceria com a rede pública estadual do Tocantins focada na gestão da aprendizagem e na promoção da educação integral de alunos do Ensino Fundamental.O objetivo é trabalhar na rede de ensino as competências relacionadas à leitura e à escrita, bem como desenvolver nos estudantes habilidades como colaboração, criatividade e raciocínio lógico, entre outras. Como resultado, a iniciativa também espera reduzir os índices de distorção idade-série e de estudantes ainda não alfabetizados, matriculados do 1º ao 5º ano.

Para que isso aconteça, o Instituto promoverá a formação de mais de 2 mil educadores, entre professores e gestores da secretaria de Educação, que deverão ser capacitados para atuar com os programas Se Liga, Acelera Brasil e Circuito Campeão na sala de aula, de forma a promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes. Com o acordo, mais de 45 mil alunos da rede pública serão beneficiados.

A parceria também tem como objetivo contribuir, por meio da gestão educacional, para que o estado do Tocantins atinja importantes metas do Plano Nacional de Educação (PNE), tais como: universalizar a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos; garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam a primeira fase do Ensino Fundamental na idade recomendada; garantir a plena alfabetização das crianças até o final do 3º ano do Ensino Fundamental e fomentar a qualidade da educação básica, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, através da redução da distorção idade-série para 5%.

“É preocupante ver que, em pleno século 21, ainda não conseguimos alfabetizar plenamente nossas crianças, algo que deveria ser básico. Este assunto é urgente, já que a alfabetização é a base para o desenvolvimento escolar e futuro dos estudantes”, afirma Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. “Além disso, precisamos criar oportunidades para que os alunos desenvolvam ainda na escola letramentos que vão além da alfabetização clássica, como o socioemocional, científico, digital e corporal, que são novas demandas do século 21 que já chegaram e que não podem esperar”, complementa.

A assinatura da parceira foi realizada nesta quinta-feira (30), na sede do Instituto Ayrton Senna, em São Paulo (SP). Além de Viviane, também participaram o governador de Tocantins, Marcelo Miranda, e a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Wanessa Sechim.

Soluções educacionais do Instituto Ayrton Senna

Se Liga: é uma solução que alfabetiza crianças do Ensino Fundamental que ainda não aprenderam a ler e escrever. Os alunos são agrupados em classes específicas e, ao serem alfabetizados, podem retornar às turmas regulares ou frequentar o “Acelera Brasil”.

Acelera Brasil: também é voltado a alunos do Ensino Fundamental a fim de solucionar os baixos níveis de aprendizagem de crianças nessa faixa escolar. Os alunos são agrupados em classes específicas e podem recuperar até dois anos perdidos, para assim voltarem às turmas regulares.

Circuito Campeão: é um programa que acompanha a gestão do ensino regular e a formação de coordenadores pedagógicos, com o objetivo de monitorar indicadores do ciclo da alfabetização.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Há mais de 20 anos, o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação. Nossa missão é desenvolver o ser humano por inteiro, preparando para a vida no século 21 em todas as suas dimensões. Impulsionados pela vontade do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um Brasil melhor, atuamos em parceria com gestores públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para construir políticas e práticas educacionais baseadas em evidências. Estamos em permanente processo de inovação, continuamente investigando novos conhecimentos para responder aos desafios de um mundo em constante transformação.

Partindo dos principais desafios da educação identificados por gestores e educadores com quem trabalhamos no dia a dia, produzimos, sistematizamos e validamos conhecimentos críticos para o avanço da qualidade da educação, em um trabalho conjunto com as redes públicas de ensino. Todo o conhecimento produzido é compartilhado com mais atores por meio de iniciativas de formação, difusão, cooperação técnica e transferência de tecnologia.

Nossas ações são financiadas por doações, recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. Considerando iniciativas voltadas para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, estamos em 17 Estados e mais de 660 municípios, apoiamos a formação de mais de 60 mil profissionais por ano e beneficiamos a educação de mais de 1,5 milhão de alunos por ano. www.institutoayrtonsenna.org.br