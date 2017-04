A Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), por meio da Gerência de Agroenergia e Florestas, apresentará, durante a Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2017) diversas tecnologias de uso renovável para uso no campo e na cidade. Este ano a Feira traz como tema, “Água, a sustentabilidade da vida”, e será realizada de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas/TO, na TO-050, saída para Porto Nacional.

Uma das novidades é a apresentação do biodigestor, sistema capaz de gerar energia renovável (biogás) produzida através dos dejetos de animais, a exemplo de suínos e aves. O gerente de Agroenergia e Florestas da Seagro, Carlos Carreira, explica que a produção de biogás é feita a partir da decomposição dos dejetos em um biodigestor anaeróbico, ou seja, um reator químico que, através da ação de bactérias dentro de determinados limites de temperatura, umidade e acidez, transforma a matéria orgânica em gás metano gerando, assim, energia elétrica ou térmica.

“O biodigestor, além de produzir gás, limpa os resíduos não aproveitáveis de uma propriedade agrícola e gera biofertilizante, é considerado por alguns como um poço de petróleo, uma fábrica de fertilizantes e uma usina de saneamento, unidos em um mesmo equipamento”, complementa.

Miniusina

A miniusina para produção de etanol também será apresentada na Agrotins 2017. O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Palmas. A intenção é mostrar a cultura da batata-doce como fonte de matéria-prima para o etanol.

Durante os cinco dias de feira diversas empresas do segmento energético estão mostrando, “in loco”, as possibilidades inovadoras do uso sustentável de energia, principalmente por meio da energia solar.

Segundo Carlos Carreira, a intenção é mostrar aos produtores e visitantes as inovações sustentáveis no segmento de agronergia e florestas. “Portanto, iremos mostrar as diversas alternativas de uso energético renovável. Na Agrotins é um local ideal para mostrar estas tecnologias importantes economicamente, socialmente e ambientalmente”, enfatizou ressaltando que, este ano na Feira, o estande da Agroenergia funcionará utilizando energia solar.

Agrotins

A feira é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro) e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e demais instituições públicas e privadas ligadas ao setor produtivo agropecuário.