Dois expoentes literários do Tocantins representarão o Estado no projeto Sesc Arte da Palavra. Ciro Gonçalves, quadrinista e poeta, e Jádson Barros Neves, escritor, participarão, respectivamente, dos Circuitos de Criação Literária em Corumbá (MS) e de Autores, em Chapecó, Lajes e Florianópolis (SC), agora em abril.

Ciro Gonçalves participará do circuito de Criação Literária, em Corumbá (MS). Ele ministrará oficina de escrita de 4 a 7 de abril. “O Arte da palavra é um projeto excelente do Sesc porque vem em um momento oportuno para o país. Com certeza vai ajudar a democratizar o acesso à leitura e proporcionar a integração e a convivência de quem é apaixonado pela escrita nos mais diversos cantos do Brasil. Participar desse projeto é uma honra, pois o Tocantins tem bastante escritores e ser selecionado para representar o nosso estado nos dá uma responsabilidade e confiança de seguir na paixão pela escrita e, principalmente, na leitura e sua constante propagação”, afirmou Ciro.

Jádson Barros Neves, pelo Circuito de Autores, passará por três cidades de Santa Catarina junto com o escritor Braulio Tavares (RJ) em abril: dia 5 em Chapecó, dia 06 em Lages e finalizam o circuito dia 07 em Florianópolis. “Não só esse projeto, mas todos os que o Sesc vem promovendo no sentido de ajudar a divulgar toda e qualquer manifestação artística são igualmente importantes. A criação do Prêmio Sesc (de Literatura), por exemplo, vem apresentando autores de grande envergadura, para eu me restringir ao âmbito da literatura escrita. Representar o estado num evento nacional é algo de muita responsabilidade, um pouco assustador, é claro, e profundamente estimulante, mas para qual eu terei uma resposta – se houver – quando for possível ver as coisas em retrospecto, depois de vividas, como em tudo na vida”, destacou o escritor.

Perfis

Ciro Gonçalves (TO)

Quadrinista, ilustrador, caricaturista, artista plástico, escritor e poeta. Nasceu em São Luís (MA) e cresceu na capital do Tocantins, Palmas. Publicou o livro de poesias e minicontos Formiga formiga formiga e mais formigamentos (2014) e o álbum de quadrinhos A passeio (2015). Em 2016 participou da coletânea nacional de autores Quebras, realizada por Marcelino Freire e Jorge Ialanji. Criou o coletivo de artistas tocantinenses Os Cabrones onde publicavam o fanzine Nonada. É graduado em Jornalismo e Direito. Tem uma extensa carreira como ilustrador e artista visual.

Jádson Barros Neves (TO)

Escritor, nasceu em Miranorte, mas reside em Guaraí. Frequentou as faculdades de Jornalismo (UFMA), Letras Vernáculas (PUC-GO), Letras-Inglês (Ulbra-TO) e Letras-Português na Universidade Federal do Ceará. Seus contos venceram alguns concursos literários importantes, como 2º lugar do Concurso Internacional de Contos Guimarães Rosa, promovido pela Radio France Internationale, Paris (2000); Prêmio Felippe D’Oliveira (2001); Prêmio Cidade de Fortaleza (2003); Prêmio Domingos Olímpio (2004); Prêmio Cidade de Belo Horizonte, na categoria melhor livro de contos, (2008); e foi vencedor do Concurso de Contos Ignácio de Loyola Brandão, tendo outros dois contos classificados com menção honrosa (2011). Em 2012, recebeu uma Bolsa de Criação Literária da Biblioteca Nacional/Funarte, pelo livro de contos intitulado “O homem sem nome.” Lançou seu livro de contos, “Consternação”, na Feira do Livro de Porto Alegre, (2013), livro que em 2014 foi finalista do Prêmio Jabuti e também da Bienal do Livro de Brasília.

