Quem ainda não prestigiou a mostra literária “Diálogos em Quadrinhos” no hall do Centro de Atividades Sesc Palmas, na 502 Norte, tem somente até o dia 23 de março para fazê-lo. As tiras de Venes Caitano e os quadrinhos de Ciro Gonçalves podem ser conferidos gratuitamente no horário das 7h30 às 21.

A mostra, que foi aberta no dia 23 de fevereiro, é resultado do Sesc Amazônia das Artes de 2016 e presenta as singularidades artística e literária de cada autor. Ciro e Venes tratam de assuntos cotidianos de maneira leve e com uma pitada de humor e ironia. A exposição remete ainda ao processo criativo da ‘arte sequencial’, que inspira as HQs, e a maneira como ambos constroem seus discursos acerca de temas do cotidiano de maneira sensível, crítica e humorada. Venes apresenta um trabalho com identidade marcante, com a presença de personagens recorrentes, temas e estilo definidos. E Ciro nos traz a experimentação, as variadas maneiras e formatos de se fazer quadrinhos como se quisesse mostrar ao seu interlocutor não ter amarras a uma única formatação.

Sesc Amazônia das Artes

O Sesc Amazônia das Artes é um projeto que consiste em promover a circulação da produção cultural da região Amazônica, formadas pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de incluir o Piauí como convidado em virtude de sua proximidade geográfica e identificação com o cenário sociocultural da região.