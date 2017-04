O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) em parceria com a Agencia Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), realizou no período de 28/03 a 02/04, uma Operação na Rodovia TO-336, município de Couto Magalhães, divisa com o Estado do Pará.

Durante a Operação foi intensificado o policiamento e a fiscalização rodoviária, com diversas abordagens veiculares, a pessoas, e reforço no policiamento urbano nas cidades adjacentes da respectiva rodovia. Por volta das 7 horas de sábado, 01/04, durante abordagem a um ônibus que vinha de Goiânia-GO sentido Redenção-PA, militares encontraram no compartimento de cargas aproximadamente nove quilos de material análogo à maconha, sendo oito tabletes que estavam dentro de uma mochila.

Com o objetivo de localizar o proprietário do entorpecente, os policiais iniciaram as entrevistas com todos os passageiros e chegaram a um suspeito, um homem de 31 anos. Ele confessou ser o proprietário da droga. Diante dos fatos, o suspeito e a droga apreendida foram conduzidos à Central de Flagrantes da cidade de Guaraí, e apresentados à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.