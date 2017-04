O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (Senar), coordenado pelo presidente do Sistema Faet/Senar, Paulo Carneiro, realizou na noite de sexta-feira, 31, a certificação de 110 produtores rurais dos programas, Negócio Certo Rural (NCR) e do ABC Cerrado em Guaraí. A cerimônia foi realizada na sede do Sindicato Rural de Guaraí e participaram do evento o presidente do Sindicato Rural de Miranorte, Saddin Bucar, presidente do Sindicato Rural de Colméia, Amilton Ferreira e o secretário de Agricultura do Município, Marcelo Albino.

Receberam a certificação 80 produtores do ABC Cerrado e 30 do Negócio Certo Rural (NCR). O presidente Raimundo Pessoa, em seu discurso agradeceu a presença de todos e em especial o presidente Paulo Carneiro. "Quero agradecer ao senhor e a toda a sua equipe do Senar, por sempre nos atender tão bem, nas demandas do nosso município, essas certificações estão sendo extremamente importante para o crescimento profissional dessas famílias, que puderam enxergar os caminhos e alternativas para seus respetivos negócios", destacou Raimundo.

Para o presidente Paulo Carneiro, os programas do Senar estão contribuindo cada vez mais com o aprendizado dos produtores rurais do Tocantins. "Estamos criando possibilidades reais para que nossos produtores possam se capacitar e aumentar a produtividade e o lucro nos seus negócios está é a nossa missão”, disse o presidente.

Entenda Como Funciona as Etapas de Cada de Cada Programa:

ABC Cerrado

O Senar é o responsável por disseminar junto aos produtores rurais quatro tecnologias ABC de incentivo à produção agrícola sustentável, por meio de cursos de capacitação e assistência técnica gerencial, que trazem como principais benefícios: o aumento na oferta de alimentos, a diversificação da geração de renda no campo para homens e mulheres, a preservação do meio ambiente.

Negócio Certo Rural (NCR)

O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e administração de negócios para produtores rurais. Por meio da apresentação dos conceitos mais relevantes do empreendedorismo e as ferramentas relacionadas à elaboração de um plano de negócio, contribui para a melhoria da gestão da propriedade rural. O programa é voltado para:pessoas ligadas ao meio rural em geral produtores, filhos de produtores, trabalhadores rurais e profissionais do setor, que possuam pouco ou nenhum conhecimento sobre gestão empreendedorismo e que desejam ter seu próprio negócio ou melhorar a gestão da propriedade rural com foco no empreendedorismo. Vale ressaltar que o programa NCR é uma pareceria Senar e Sebrae.