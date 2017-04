Um acidente entre dois veículos de passeio no início da tarde desta terça-feira, 4, deixou uma pessoa sem vida e seis feridos. A colisão frontal entre dois veículos de passeio aconteceu na TO-164, a 2 km de Carmolândia, norte do Tocantins.

No momento do acidente um veículo modelo Gol rebocava uma carretinha carregada com madeira, quando perdeu o controle e colidiu frontalmente com o Fiat Pálio. No Gol estavam, José Pereira da Silva que dirigia o veículo, Francisco Candido dos Santos, Paulo Robson dos Santos e Maria Zélia da Silva que veio a óbito no local.

No Pálio estavam o motorista Silmar Pereira, Diogo Moraes de Brito, e Elenice Moraes de Brito. Quando os bombeiros chegaram ao local auxiliaram na estabilização de uma das vítimas que estava presa às ferragens e recebia atendimento da equipe do Samu. Em seguida os bombeiros realizaram o desencarceramento da mesma. Após a retirada a vítima foi encaminhada pela equipe do Samu ao Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Os bombeiros também fizeram a retirada do corpo, que ficou preso embaixo de um dos veículos. Os militares usaram calços de madeira para içar o carro e retirar o corpo. As outras vítimas foram socorridas por terceiros e encaminhadas em ambulâncias do município de Carmolândia.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente duas das vítimas do veículo Gol estavam sobre a carretinha no momento em que ocorreu o acidente.