Moradores de Palmas estão passando por salas de aula com um objetivo em comum: receber mais conhecimento para se diferenciar na corrida por uma vaga de trabalho. As oportunidades apareceram através do Programa Técnico Social (PTS) desenvolvido pela Odebrecht Ambiental | Saneatins como um complemento de inclusão e qualificação das comunidades que recebem obras de melhoria no saneamento básico.

Para a Juliana Bezerra, estudante de 19 anos, os conhecimentos adquiridos no Curso de Informática Básica, serão decisivos. “A concorrência é muito grande, por qualquer emprego, então tudo que estiver no currículo como diferencial vale muito a pena”, afirma ela.

Também no curso de Informática, Michelangela Coelho, de 25 anos, destaca também a importância de aprimorar conhecimentos. “A gente aprende redação oficial, o que é muito bom e dá para a gente uma forma diferente de fazer textos, já que a gente aprende a digitar sem as formas corretas e acaba perdendo o jeito correto”, disse.

Hidráulica

Assim como para quem busca um início de carreira, para quem já está há algum tempo no mercado de trabalho a capacitação é vital. No curso de capacitação para Instalação Hidráulica, muitos trabalhadores da área da construção civil buscam uma especialização que adicione mais conhecimento ao trabalho do dia a dia.

É o caso do Geones Vieira, de 31 anos e que trabalha como técnico em eletroeletrônica. “Tenho certeza que meu desempenho vai melhorar muito através do curso. Em diversas oportunidades, como instalação de ar-condicionado, por exemplo, sentia falta de ter esse conhecimento que agora vou ter com o curso”, pontua.

Da mesma forma, Irai Alves, de 50 anos, e que já atuou em diversas funções na construção civil ainda buscava uma oportunidade de se aprofundar no tema das instalações hidráulicas. “Aí encontrei o curso, de uma instituição que atua na área e vi que era o momento perfeito. Está sendo muito proveitoso todo o tempo que tenho passado aprendendo”, diz ele que vai se formar, junto com outros 39 alunos no mês de junho.

O professor do curso, Paulo Sérgio da Silva, destaca que, unindo teoria e prática, o aluno deixa o curso com a capacidade de tirar projetos hidráulicos do papel e transformar em realidade. “Ele aprender a leitura correta do projeto, a instalação de tubulações e reservatórios de projetos até de prédios de 15, 20 andares”, explica.

Os cursos estão sendo realizados em parceria com o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial no Tocantins (Senai-TO).

Para mais informações sobre as próximas turmas nos cursos disponibilizados pelo Programa Técnico Social (PTS), o morador pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Palmas.