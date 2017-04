A crescente necessidade de investimentos em estrutura na área da Segurança Pública levou os parlamentares da bancada do Tocantins no Congresso Nacional a destinar, ao setor, parte dos recursos da emenda impositiva de bancada prevista no Orçamento 2017.

Nesta terça-feira, 4, parlamentares e gestores do governo Estadual se reuniram com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para apresentar as demandas nas quais o Governo do Tocantins pretende investir a verba de R$ 84,6 milhões.

Na audiência, ficou definido que o recurso será destinado a investimentos na estruturação das três corporações policiais do Tocantins – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar – visando dar melhores condições de trabalho e garantia de mais eficiência na atuação em prol da segurança da população.

Parte dos recursos também será investido no sistema de monitoramento de segurança pública dos municípios de Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. O ministro informou que está aguardando apenas definição da área econômica do governo sobre os cortes orçamentários para tomar as providências necessárias para a celebração do convênio e a liberação dos recursos.

“Teremos alguns cortes, mas certamente o resultante ainda será muito expressivo. A união da bancada fez com que essa força fosse direcionada para uma necessidade imediata que é instrumentalizar a força de segurança, para, de alguma forma, debelar essa onda de crimes que não só o Tocantins, mas o Brasil inteiro vem sofrendo”, afirmou o ministro.

Participantes

Estavam presentes o senador Vicentinho Alves (PR); os deputados federais, Vicentinho Junior e Lázaro Botelho (PP); as deputadas federais, Josi Nunes (PMDB) e Dulce Miranda; o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira; o secretário de Estado da Segurança Pública do Tocantins, Carlos Simoni; o chefe do Escritório de Representação do Tocantins em Brasília, Renato Assunção; o chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Tocantins, coronel Edivam Jesus Silva; e o chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Reginaldo Leandro Silva.