Oficialmente o dia do jornalista é comemorado no dia 7 de abril

Na próxima quinta-feira, 06, a partir das 9 horas, a Assembleia Legislativa realizará uma sessão solene em homenagem ao Dia do Jornalista, proposta pela deputada estadual Solange Duailibe (PT). Na solenidade, serão homenageados quatro profissionais que atuam no mercado jornalístico tocantinense: Francisco Erasmo Pereira Damasceno, José Sebastião Pinheiro de Souza, Sandra Miranda e Roberto Passos Palaci.

A sessão inclui ainda três honrarias in memoriam: Francisco Mateus Junior, Iberê Barroso da Silva e Aline Santos Soares Brabo. Também serão citadas as jornalistas Maria Arienar da Silva e Olga Cavalcante, que já foram homenageadas na sessão solene do Dia Internacional da Mulher.

O dia do jornalista é comemorado no dia 7 de abril em homenagem ao brasileiro de origem italiana João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista, que foi assassinado, em São Paulo, no dia 7 de abril de 1830, por inimigos políticos. O fato aconteceu durante uma passeata de estudantes em comemoração aos ideais libertários da Revolução Francesa.