A redução das linhas de transporte coletivo aos domingos em Palmas foi um dos assuntos que marcou a sessão desta terça-feira, 4, na Câmara de Palmas. O vereador professor Junior Geo (PROS) manifestou sua indignação na tribuna. “Após o anúncio do aumento (no preço da tarifa) que promete melhorar o transporte coletivo, nos deparamos com a redução de linhas aos domingos. Eu me pergunto: onde vamos chegar?", questionou o parlamentar.

Geo recebeu apoio dos vereadores da base do executivo, Laudecy Coimbra (SD) e Filipe Fernandes (PSDC). Ambos questionaram a redução das linhas e se posicionaram contrários. Para Junior Geo, essa é uma forma de gestão que não atende aos interesses da sociedade e privilegia grandes empresários. “Primeiro promove aumento da tarifa, em seguida loca ônibus e prédios da empresa de ônibus e depois autoriza redução das linhas”, justificou.

Projetos de Lei

Cumprindo sua função de representante de interesses da sociedade, Junior Geo apresentou três Projetos de Lei. O primeiro deles é o projeto “Campeão da Leitura” que confere premiação aos alunos que se destacarem na leitura e interpretação as obras durante o ano letivo. Outro Projeto de Lei apresentado foi a proibição de panfletos de propaganda em veículos estacionados.

O vereador também propôs o selo “Empresa Amiga da Bicicleta” para empresas que disponibilizarem aos seus funcionários e clientes, bicicletários integrados com banheiros, chuveiros, armários e vestiários adequados aos ciclistas. Na mesma sessão foram aprovados três requerimentos solicitando pavimentação asfáltica e iluminação em diversos trechos da Capital.