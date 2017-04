O prefeito de Santa Tereza do Tocantins, José Raimundo de Sousa Santos, conhecido “Raimundo Gordo” (PV), recorreu da decisão da juíza eleitoral Aline Marinho Bailão Iglesias, da Comarca de Novo Acordo, que cassou o seu mandato e do vice-prefeito do município, Valteir Lustosa de Oliveira (PPS).

Na decisão, a magistrada condenou o prefeito por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2016.

Para José Raimundo, embora neste primeiro momento, a situação seja essa, ele reafirma acreditar na justiça e diz que vai continuar trabalhando, com seriedade e compromisso, em prol do povo de Santa Tereza como sempre fez.

De acordo com o prefeito, as acusações são infundadas e não serão comprovadas, pois nunca teria cometido nenhum ato ilícito. O prefeito acredita, que, por ser uma pessoa bem quista pela população do município, a oposição se uniu com o objetivo de macular sua imagem pública e de sua gestão frente ao executivo municipal. Como a decisão é passível de recurso, José Raimundo se mantém no cargo enquanto o processo tramitar na Justiça.

O deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD) manifestou apoio ao prefeito e afirmou que também acredita na justiça. “José Raimundo é um homem de respeito e que vem fazendo uma boa administração em Santa Tereza”, declarou o parlamentar.