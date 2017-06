O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), José Roque foi reeleito para a direção do sindicato e estará à frente do Sintet por mais quatro anos. Roque disputou a direção executiva com Elis Raik Carvalho e conquistou a vitória com quase três mil votos de diferença.

José Roque encabeçou a Chapa 1 “Uma história de Lutas” e obteve 4.353 votos, já Elis Raik, da Chapa 2 “Renovação e Experiência ”, obteve pouco mais de mil e quinhentos votos.

As eleições ocorreram de 29 a 31 de maio e foi coordenada por uma Comissão Eleitoral elegida pelo Conselho Estadual de Representantes (CER/Sintet) composto por delegados regionais durante o congresso estadual do Sintet, maior estância deliberativa do sindicato. No congresso também foi deliberado o acréscimo de um ano a mais no mandato, saltando de três para quatro anos.

As urnas acompanhadas por comissões eleitorais regionais, mesários e fiscais das duas chapas concorrentes percorreram unidades escolares dos municípios em todo o Estado e nas sedes regionais do Sintet.

A apuração dos votos nas regionais também foi acompanhada pelas equipes, comissões mesários e fiscais. Já em Palmas, a apuração também contou com a presença dos advogados das respectivas chapas.

As eleições elegeram a Diretoria Executiva, Membros Suplentes e Conselho Fiscal e as doze Diretorias Regionais do Sintet, sendo eleitos:

Diretoria Executiva, Membros Suplentes e Conselho Fiscal (2017-2021).

José Roque Santiago

Presidente do Sintet

Iata Anderson Pio de Freitas Vilarinho

Vice-presidente

Carlos de Lima Furtado

Secretário-geral

Silvana Marques

Secretária-geral Adjunta

Nilton Pinheiro

Secretário de Finanças

Drawlas Ribeiro

Secretário Adjunto de Finanças

Silvinia Pires

Secretária de Políticas Educacionais

Rosy Franca Silva Oliveira

Secretária Adjunta de Políticas Educacionais

João Carlos Jacinto de Freitas

Secretário de Comunicação

Nagelle Lopes

Secretária de Políticas Sociais

Linaldo Tavares

Secretário de Legislação e Assuntos Jurídicos

Bruno Pereira

Secretário Adjunto de Legislação e Assuntos Jurídicos

Simone Resplandes Borges

Secretária de Relações de Assuntos de Gênero

Jesulê Guida

Secretário de Aposentados e Assuntos Previdênciários

Valmir da Silva Veras

Secretário de Saúde do Trabalhador

Jules Rimet T. Silva

Secretário de Formação

James Aguiar

Secretário de Políticas Sindicais

Joelson Pereira dos Santos

Secretário de Assuntos Municipais

Antonio Chadud

Secretário Adjunto de Assuntos Municipais

Francisco de Assis Alves Saraiva

Secretário de Juventude, Esporte e Lazer

Juni cleiton Guedes

Secretário de Combate ao Racismo

Iolanda Bastos

Secretária de Direitos Humanos

Membros suplentes:

1°Membro: Rachel da Silva Câmara Noleto

2°°Membro: Mavia Matias

3°Membro: Liduina Maria Medeiros Alves

4°Membro: Vania Maria Ribeiro Moura

5°Membro: Migueolita dos Santos Oliveira

6°Membro: Rosa Maria da Silva

7°Membro: Maria Francisca dos Santos Rocha

8°Membro: Maria da Paz Hortegal

9°Membro: Maria do Carmos rocha Veras

10°Membro: Wesley de Assis Araújo

11°Membro: Rosirene Marques da Silva Rosa

12°Membro: Maria Eunice da Conceição Silva

13°Membro: Jordania Santana de Sousa

Conselho Fiscal

1° Titular: Ruth Ferreira de Aquino

2° Titular: Aroldo Ribeiro da Silva

3° Titular: Alcivone Alves da Silva

1° suplente: Raul Bezerra de Morais

2° suplente: Victor Oliveira Mesquita.

Diretorias Regionais do SINTET

Rosy Franca – Presidente do SINTET Regional de Araguaína

Hélcio Coelho– Presidente do SINTET Regional de Arraias

Coracy de Paula- Presidente do SINTET Regional de Augustinópolis

Jailton Pereira - Presidente do SINTET Regional de Dianópolis

Railma Martins- Presidente do SINTET Regional de Colinas do Tocantins

Iolanda Bastos - Presidente do SINTET Regional de Guaraí

João Batista Pinto- Presidente do SINTET Regional de Gurupi

Raimundo Nonato- Presidente do SINTET Regional de Paraíso do Tocantins

Fernando Pereira- Presidente do SINTET Regional de Palmas

Luis Antonio da Rocha-- Presidente do SINTET Regional de Porto Nacional

Iata Anderson Vilarinho-- Presidente do SINTET Regional de Miracema

Cléber Borges– Presidente do SINTET Regional de Tocantinópolis.

A direção eleita deve ser empossada ainda em junho e comandará o mandato do quadriênio de 2017 a 2021. A ata com o resultado das eleições, bem como toda a documentação do processo eleitoral pode ser consultada no site do SINTET, no banner Eleições 2017.