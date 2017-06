O deputado federal Carlos Henrique Gaguim (PTN), participou nesta sexta-feira, 2 de junho, do 3º Fórum de Governantes Brasil Central, em Palmas, que teve na pauta temas econômicos e sociais estratégicos para a região e a entrada do Estado do Maranhão nesta Frente.

Gaguim explicou a importância do evento. “Podemos consolidar um mercado comum que além da unificação de alíquotas, busca uma aquisição conjunta de insumos para a Saúde, especialmente medicamentos. Todos nós acreditamos que a compra em maior volume poderá acarretar em diminuição dos custos", disse.

Foram apresentados os resultados obtidos na Câmara Temática de Turismo. Foi divulgado também a Agenda Legislativa Positiva que monitorará projetos de importância dos estados do Brasil Central no Congresso Nacional, e, ainda, projeto de Logística de Integração do Brasil Central, no qual a empresa Valor da Logística Integrada (VLI) vai apresentar alternativas para utilização da ferrovia Norte-Sul.

Entre os participantes estavam os governadores dos estados de Goiás, Marconi Perillo, Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, Rondônia, Confúcio Moura, Maranhão, Flávio Dino e os anfitriões o governador Marcelo Miranda, a vice Claudia Lélis, juntamente com a equipe de secretários.

O Fórum de Governadores do Brasil Central

O Fórum de Governadores do Brasil Central foi criado em 3 de julho de 2015 com o objetivo de fomentar o crescimento individual e regional, com base na cooperação entre os chefes da administração pública.

O bloco é formado por Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e agora o Maranhão.

Na próxima reunião de o bloco pretende definir as ações que receberão investimentos do fundo do Consórcio Brasil Central. Na ocasião, os secretários de Fazenda devem apresentar um parecer sobre o mercado comum. Uma das propostas que terá atenção especial é o investimento em inteligência na área de segurança pública.