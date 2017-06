A Polícia Civil do Estado do Tocantins por meio da Secretária de Administração empossa nesta segunda-feira, 05, mais de 50 novos delegados que devem atuar no interior do Estado. Eles foram aprovados no último concurso público e encerraram a última etapa da Academia de Polícia em outubro de 2016. Outros 73 incluindo cadastro de reserva aguardam convocação.

Atualmente, o Tocantins conta com 117 delegados na ativa e esse número é considerado muito baixo devido à demanda de atendimento, levando em consideração que temos 139 municípios e mais 1,5 milhão de habitantes.

Mozart Felix, presidente em exercício do Sindicato dos Delegados de Policia Civil do Estado do Tocantins – Sindepol/TO, reconhece o esforço do poder público em nomear esses novos delegados, diz que o momento é oportuno e de muita necessidade, mas que, no entanto, apenas esses não resolvem o problema. "Que eles venham para somar, mas que todos os aprovados tomem posse, pois a demanda do nosso Estado é grande”.

O governo ainda não tem data para dar posse aos demais aprovados. Nesse sentido, o sindicato espera que o Governo do Estado emposse os demais aprovados o mais rápido possível, assim como atenda as demandas desse setor. "Espero que o governo esteja sensibilizado com a questão da segurança e que tenha percebido que a demanda de atendimento só vem aumentando. A sociedade merece uma Policia Civil de qualidade e um quadro que atenda as necessidades da população!, afirma Felix.