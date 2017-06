A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou a tabela da II Taça Brasil de Clubes Masculino, categoria Sub-13, que acontece entre os dias 17 a 21 do próximo mês em Florianópolis, E+stado de Santa Catarina. A competição, vai reunir os representantes estaduais, incluindo a participação de dois representantes de Santa Catarina, as equipes APAFF/Figueirense Futsal e Associação Desportiva Avaí Futsal.

A.E. Arne 64 será o representante do Tocantins na competição. O time da região norte de Palmas/TO é o atual campeão do Campeonato Metropolitano de Futsal.

A Taça Brasil terá quatro grupos com quatro equipes cada, no Grupo "A" estão E.C. Meninos da Paraiba (PB), Fluminense F.C. (RJ), Associação Atlética Banco do Brasil (PR) e APAFF/ Figueirense Futsal (Sediante), Grupo "B" Catiguá T.C. (MG), Santa Cruz F.C. (PE), Associação Desportiva Avaí Futsal (SC), E.C. Vivaz (RR) e Grupo "C" Clube do Remo (PA), Associação Desportiva Rocket Power Futsal Clube (SE), COPM Bombeiros (CE) e Associação Desportiva Arne 64.

A equipe tocantinense fará sua estréia no dia 17 de julho contra a equipe cearense do COPM/ Bombeiros, ás 17h30min.