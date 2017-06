Nesta terça-feira, 6, as escolas estão aplicando as provas referentes a 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). No Tocantins, foram inscritos 187.087 alunos. No Centro de Ensino Médio Tiradentes, em Palmas, mais de mil alunos foram inscritos para participarem da olimpíada. Lá a aplicação da prova foi tranquila e todos os professores participaram do processo. A prova da OBMEP é composta por 20 questões de múltiplas escolhas.

No CEM Tiradentes, a educadora Ivone Rodrigues Vidigal, coordena a olimpíada e falou de sua importância como auxílio no ensino e na aprendizagem. “A OBMEP é importante para o aluno porque é uma prova de nível nacional e vai auxiliar na preparação para as avaliações externas. Para o professor, a prova é importante para ele identificar o nível de conhecimento dos estudantes. Estou orientado os professores de Matemática que corrijam as questões em sala de aula para que os alunos percebam o que errou e porque errou”, esclareceu.

Para o estudante Fernando Galvão, 15 anos, que está na 1ª série do ensino médio, a prova foi difícil. “Foi uma prova bem elaborada e participar da olimpíada é uma forma de nos preparar mais para outros testes e para a universidade”, frisou.

A estudante Lorrane Barbalho Costa, 16 anos, da 1ª série do ensino médio, disse que achou a prova fácil. “Fazer parte da olimpíada é uma forma de nos exercitar mais e aprender mais”, disse.

De cada unidade escolar, 5% dos alunos que obtiverem as melhores notas serão classificados para a 2ª fase da olimpíada. A lista com os alunos que irão para a 2ª fase será divulgada no dia 11 de agosto, no site www.obmep.org.br. A 2ª fase será realizada no dia 16 de setembro, sábado, às 14n30.

Premiação

Este ano, serão concedidas aos alunos 500 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata, 4.500 medalhas de bronze e até 46.200 certificados de Menção Honrosa.A OBMEP é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e tem a finalidade de estimular o estudo da Matemática.