O presidente da Câmara de Palmas, José do Lago Folha Filho e o diretor geral da Casa, João Paulo César Lima, estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (8) com integrantes do Observatório Social. Durante a reunião foram destacadas a transparência e abertura que a nova gestão está promovendo, o que foi elogiado por Cláudia Sousa, presidente da instituição.

“A gente precisa reconhecer que nesta nova gestão da Câmara estamos tendo um espaço que não tínhamos antes. Agradecemos a resposta que recebemos do presidente e vamos analisá-la, mas de antemão a gente agradece esse canal de comunicação que foi estabelecido e estamos satisfeitos com a atenção que recebemos”, destacou Cláudia.

Na ocasião também foram discutidos pontos importantes como a modernização do processo de transparência da Casa, por meio do Programa Interlegis, o concurso público, a atualização do marco jurídico do município, entre outros. “Vocês fizeram sugestões e a gente acatou o que pode ser feito. O que queremos é mostrar os resultados, apresentar o que realmente foi realizado”, pontuou Folha.

Para Lima, uma das questões que auxiliará a gestão na modernização da Câmara, é justamente a atualização do marco jurídico. “As sociedades evoluem e as leis precisam acompanhar isso. Nosso marco jurídico foi alterado pela última vez em 2006. Hoje tudo está diferente e nossas leis estão arcaicas, temos que atualizá-las.”

O presidente Folha falou sobre essa necessidade de modernização para que se tenha mais transparência. “Sem as ferramentas necessárias eu estou limitado no fornecimento de informações. Então estou fazendo essa prestação de contas e mostrando tudo o que foi feito e o que está encaminhado, porque é necessário esclarecer alguns desses pontos”, afirmou

Parceria

Além dos apontamentos realizados, uma proposta de parceria entre a Casa de Leis e o Observatório Social, que prevê cursos de capacitação para os servidores do legislativo, também foi discutida durante ao término da reunião.