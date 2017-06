Atendendo solicitação da população residente no distrito portuense de Luzimangues, próximo a Palmas, o prefeito Joaquim Maia juntamente com a Secretária Municipal da Cultura e do Turismo (Secult), uniram esforços para realizar a programação da temporada de praia no local.

Com shows nacionais e regionais, o prefeito Joaquim Maia juntamente com sua equipe de governo, fará hoje, sexta-feira, 9, o lançamento oficial da programação da Temporada de Praia 2017 de Luzimangues, às 18 horas, ao lado de feira coberta.