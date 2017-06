A União Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio (Unbip) reuniu neste último sábado, 17, em Augustinópolis, 23 prefeitos da região do Bico do Papagaio e do médio norte do estado para um encontro que lançou a pré-candidatura do deputado federal César Halum (PRB) ao Senado nas eleições do próximo ano.

No evento denominado “O Norte não pode parar”, os prefeitos destacaram a necessidade da região voltar a ter um representante legítimo no Senado e afirmaram que Halum é atualmente o líder que reúne as características necessárias para o cargo, por ser de Araguaína e pela sua atuação municipalista, especialmente no Bico do Papagaio.

O presidente da Unbip, Damião Castro (PMDB), prefeito de Axixá do Tocantins, afirmou que a candidatura de César Halum ao Senado é a que melhor se encaixa na necessidade por representatividade do Bico. “É um deputado atuante na nossa região, que tem mais de 200 mil eleitores e que não tem um senador. Halum tem tudo para unir os prefeitos, ex-prefeitos e líderes, porque todos os municípios do Bico têm recursos dele. Então Halum tem uma boa aceitação”, afirmou o presidente da Unbip.

O vice-presidente da Unbip, Eduardo Sobrinho (DEM), prefeito de Piraquê, demonstrou a disposição dos gestores em defesa da candidatura de César Halum. “Caia na estrada, deputado. Eu vou pregar cartaz para você”, disse.

Durante o encontro da Unbip, vários gestores municipais se revezaram em discursos por uma chapa majoritária que tenha o nome de César Halum em uma das duas vagas ao Senado. “Vamos abraçar esta oportunidade ter nosso deputado Halum como senador do Bico do Papagaio”, disse o prefeito de Augustinópolis, Julio Oliveira (PRB). “César Halum é um deputado que trata todos os prefeitos bem, visita bem o norte. Nós prefeitos do Bico precisamos de um senador da República que venha trabalhar e trazer benefícios para o Bico, para melhorar a condição dos nossos municípios”, acrescentou o prefeito Américo Borges, o Borjão (PV).

Já a prefeita Patricia Evelin (PMDB), de Xambioa, destacou que o nome do deputado do PRB pode representar a união dos gestores por mais representação no Senado. “A política não é feita isolada. Então, quando convocados, os prefeitos e vereadores não só Bico, mas da região norte têm um grande peso. E eu vi aqui que o nome do deputado César foi aplaudido pelos prefeitos para ser senador”, disse Patrícia.

O deputado César Halum afirmou que recebe a missão com alegria e responsabilidade. “Para quem começou como vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal, não pode ter medo de enfrentar os grandes desafios”, afirmou.

Em seu discurso, Halum falou sobre a importância de projetos que podem alavancar a economia do Bico do Papagaio, como o resgate do projeto Sampaio e a operação do Porto de Praia Norte. O deputado destacou também o potencial do Tocantins como exportador de alimentos e produtos para os países islâmicos, inserindo o estado polo no mercado halal.

“Temos todas as condições de produzir para os países muçulmanos. Podemos fazer a nossa produção e escoá-la pelo Porto de Praia Norte. Este projeto halal pode colocar não só o Bico, mas todos os municípios do estado como produtores para o mercado árabe”, disse Halum, acrescentando que os produtos halal são aqueles fabricados, processados ou manejados de acordo com as leis e a cultura muçulmana.

Presenças

O encontro da Unbip contou também com as presenças do deputado federal Lázaro Botelho (PP), da deputada estadual Valderez Castelo Branco (PP), além de vários ex-prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais, vereadores e líderes de cidades de até 400 km de distância.

Confira abaixo a lista de prefeitos que participaram do encontro da Unbip:

Damião Castro (PMDB) – Axixá do Tocantins

Júlio Oliveira (PRB) - Augustinópolis

Eduardo Sobrinho (DEM) - Piraquê

Elvira Araújo (PV) - Nazaré

Professor Adriano (PT) - São Sebastião

Eliete de Melo (PP) - Aragominas

Deusdete Borges Pereira (Nego D’Água) (PP) - Angico

Carlos Alberto (PP) - Carrasco Bonito

Nalva Braga (PP) - Palmeiras do Tocantins

Oidio de Oliveira (PP) - Santa Fé do Araguaia

Neurivan de Sousa (PMN) - Carmolândia

Américo Borges (Borjao) (PV) – Buriti do Tocantins

Adriano Rabelo (PRB) – Colinas do Tocantins

Zé Mario (PP) – Bandeirantes do Tocantins

Ivan Paz (PRB) - Aguiarnopolis

Zé Pedro (PTB) - Nova Olinda

Patricia Evelin (PMDB) - Xambioa

Elisângela Sousa (PR) - São Miguel

Alexandre Farias (SD) - Sitio Novo

Valber Saraiva (PSDC) - Ananas

Charles Silva (PSD) - Palmeirante

Alessandro Borges (PP) - Muricilândia

João da Serraria (PP) - Pau D'Arco