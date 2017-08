A Polícia Militar realizou a formatura de 512 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), na tarde desta quinta-feira, 17, na sede do 8º Batalhão da PM em Paraíso do Tocantins. Na ocasião, a corporação recebeu mais investimentos: 942 coletes balísticos e 16 viaturas, que irão melhorar ainda mais o desempenho dos policiais militares nas atividades de policiamento.

A entrega dos 942 coletes balísticos e 16 viaturas foi realizada pelo governador do Estado, Marcelo Miranda, que destacou ser uma satisfação entregar os coletes e as viaturas para a PM. Miranda falou em esperança. "O sentimento que tenho ao participar dessa formatura é de esperança, esperança de um mundo melhor que também será construído por cada criança aqui presente, que está tendo a oportunidade de combater as drogas e a violência”, disse. Na oportunidade, o governador anunciou a criação do Colégio da Polícia Militar em Paraíso que irá contemplar inúmeros alunos no município.

Na formatura 512 alunos do ensino fundamental, oriundos de nove escolas municipais atendidas pelo programa, receberam o certificado de conclusão do curso. No ato, as alunas Itaune Silva Noleto e Alany Antônia Soares de Sousa foram premiadas no concurso de redações.

Para a aluna Maria Eduarda Pimenta Leão, que cursa o 5º ano, o curso do Proerd a ensinou sobre os malefícios das drogas e ela ainda pôde conviver de perto com uma policial militar [instrutora/ professora] acolhedora e carismática. “Gostei muito de fazer o Proerd, aprendi sobre as drogas e como fazem mal. Nunca vou me envolver com elas. Minha professora nos mostrou muitas ações contra a violência, gosto muito dela, pois nos entende e é carismática”, disse.

Os formandos receberam ainda com muita diversão e entusiasmo o leão Dare, mascote do programa, que teve uma chegada surpresa de helicóptero, momento de muita alegria e descontração regido pela canção do Proerd. Logo após, os alunos firmaram o compromisso que, simbolicamente, encerra o curso.

Conforme o vice-prefeito municipal, Celso Soares Rêgo Moraes, “a gestão municipal celebra os 15 anos de Proerd e mais a formatura de centenas de alunos. Esse programa é fundamental para o nosso município. Diga não às drogas”.

Já o comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, ressaltou que a PM desenvolve um papel essencial para afastar as crianças das drogas. “No que depender da PM nenhuma dessas 512 crianças que estão aqui hoje, sendo formadas pelo Proerd se perderão no caminho. Na oportunidade, agradeço nosso governador Marcelo Miranda pela doação dos coletes e viaturas que melhorarão a prestação do serviço de segurança pública e as condições de trabalho de nossos policiais militares”.