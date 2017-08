A senadora Kátia Abreu esclareceu nesta quinta-feira, 17, que não foi suspensa nem expulsa do PMDB. De acordo com a senadora, a Comissão de Ética e Disciplina do PMDB Nacional, em reunião nesta última quarta-feira, 16, em Brasília/DF - conforme ofício nº 044/17 de 16 de agosto de 2017- decidiu: arquivar três representações 003/2016, 002/2016 e 001/2016, contra a senadora e encaminhar à Executiva Nacional o pedido de suspensão cautelar da senadora Kátia Abreu das atividades partidárias, apresentado pela Executiva Regional do Tocantins.

Segundo Kátia, a comissão de Ética do PMDB Nacional não tomou qualquer medida contra ela, tampouco a Executiva Nacional.

De acordo com a senadora, um pequeno grupo tocantinense não consegue conviver com divergências. “Esse processo se deve a disputas internas do PMDB no Tocantins, onde um pequeno grupo não consegue conviver com divergências. Mas, a despeito de conflitos partidários, continuo servindo com força, coragem e perseverança a população do meu Estado e o País. Aguardarei com tranquilidade e espírito democrático os próximos passos”, afirmou a senadora.