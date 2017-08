Com a missão de capacitar legisladores e servidores estaduais e municipais do Tocantins, foi lançada nessa quinta-feira, dia 17, em solenidade realizada no auditório da Assembleia Legislativa, a Escola do Legislativo. Para o presidente da Casa, deputado Mauro Carlesse (PHS), a iniciativa representa “um passo à frente para gerar impactos positivos para a população”.

“O Tocantins era o único Estado a não contar com uma escola legislativa”, lembrou Carlesse, em discurso diante de uma plateia de deputados e representantes do Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Governo do Estado e servidores.

Aprovado no fim do semestre passado, o projeto pretende oferecer cursos de caráter técnico-administrativo, legislativo, doutrinário e político a agentes públicos. Está também prevista a realização de intercâmbios com as câmaras municipais para qualificação de líderes comunitários.

O potencial impacto positivo do projeto foi lembrado pelo deputado Jorge Frederico (PSC). “Os vereadores são os primeiros a receber os problemas da sociedade e, muitas vezes, não possuem conhecimento suficiente para lidar com isso. Esse será o grande ganho trazido por esta escola”, afirmou.

Já a independência do Legislativo foi ressaltada pelo deputado Wanderlei Barbosa (SD). “Não somos assessores do governo, nem o governo é nosso patrão. É o conhecimento do papel de cada poder que nos permite exercer uma relação de harmonia e independência”, destacou.

A ocasião serviu como oportunidade de pleitos por outros projetos de educação profissional. A deputada Luana Ribeiro (PR) pediu apoio para a biblioteca do Legislativo, e o defensor público geral, Murilo Machado, lembrou aos deputados de projeto semelhante voltado para a Defensoria Pública.

Governo

Representando o governador Marcelo Miranda (PMDB), o secretário estadual de Articulação Política, João Emídio, disse que o presidente Carlesse vem imprimindo nova dinâmica à gestão do Parlamento. “Hoje, o Poder Legislativo vive um novo momento, mais participativo e transparente. Podemos dizer que a atuação desta Casa de Leis tem sido fundamental na busca de benefícios para os nossos municípios”, afirmou.