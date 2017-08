A sua Domingueira do Sesc em Palmas deste dia 20 de agosto apresentará o cantor Diego Castelo com um show misto de estilos musicais indo, desde o samba até o rock. A partir das 13 horas deste domingo no Centro de Atividades do Sesc Palmas, na 502 Norte. A entrada no clube do Centro de Atividades é gratuita para comerciários e dependentes e custa R$ 10,00 para usuários.

Diego Castelo faz um show que mistura vários estilos musicais, como samba, rock, xote, baião, reggae e MPB. Instrumentista nascido em Imperatriz (MA), iniciou profissionalmente na música em 2008 ainda no Maranhão. Em 2011, na cidade de Paraíso do Tocantins foi cantor na dupla sertaneja Diego e Rafael, na qual ficou por 2 anos. Já em 2013 iniciou sua carreira no gênero musical que era da sua essência, a MPB. Desde então foram muitos shows em eventos, bares e restaurantes em Palmas e região.As principais influências musicais do artista são: Djavan, Caetano Veloso e Gilberto Gil.