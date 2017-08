Um orçamento feito a partir dos desejos da maioria da cidadania, foi o que defendeu o deputado Paulo Mourão (PT) na sessão itinerante da Comissão de Estudos para o Novo Ordenamento Econômico, Administrativo, Social e Político do Tocantins – Cenovo – da Assembleia Legislativa, realizada na tarde dessa sexta-feira, dia 18, na União Educacional do Médio Tocantins – Unest, em Paraíso. “O que foi discutido na comissão tem que prevalecer e virar lei, tem que parar de fazer orçamento com o desejo só da cabeça do governante, o orçamento do Estado tem que ser feito pelo desejo da maioria da cidadania, temos que exigir respeito à sociedade, vamos exigir que as prioridades saíam da cabeça da cidadania”, incentivou o presidente da Cenovo.

O parlamentar reforçou a necessidade de se aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado para gerar empregos, melhorar os investimentos e sobrar dinheiro para um planejamento mais qualificado na questão das despesas. “Nós queremos aumentar o PIB, temos uma meta de que nos próximos dez anos duplicar o PIB do nosso estado, que são a soma de todas as riquezas produzidas e, que hoje é algo próximo a R$ 25 bilhões”, afirmou.

O parlamentar que sempre destaca em seus discursos a importância dos investimentos em educação e a participação da juventude no processo do desenvolvimento convidou os universitários a ir às ruas conversar política. “Se vocês não vierem às ruas conversar política, a política fica sendo tomada pelos maus políticos, a juventude participando vamos fortalecer o projeto de sustentabilidade do nosso estado”, garantiu.

Mourão defendeu investimentos em políticas de ciência e tecnologia, educação, saúde e em uma segurança pública qualificada e bem aparelhada. Classificou a questão ambiental como grave, dado o impacto que causará na economia do Estado e defendeu um projeto de recuperação das bacias hidrográficas. Ao falar da política fiscal tributária criticou os equívocos na concessão desses benefícios e defendeu uma revisão profunda dos incentivos. “O estado é para fazer política de desenvolvimento social”, ressaltou ao afirmar que o Tocantins concede R$ 2 bilhões em incentivos que não se justificam.

Paulo Mourão afirmou que Paraíso deu um exemplo de cidadania, com auditório lotado e a participação efetiva da sociedade organizada, entidades representativas de todas as categorias produtivas. O prefeito de Palmas, Carlos Amastha prestigiou a reunião e parabenizou Mourão pelo trabalho da Cenovo. “Parabéns por trazer essa discussão para dentro da academia, traz uma credibilidade muito grande para esse trabalho, aqui podemos construir esse futuro”, afirmou Amastha.

A sessão contou ainda com a presença dos deputados Osires Damaso e Valderez Castelo Branco, que são relatores de temáticas da comissão, deputado Ricardo Ayres, que está como secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Palmas, vice-prefeito de Paraiso, Celso Morais, Odilon Dutra, representante da Seplan, Janaina Mendes, diretora da Unest, presidente da Câmara de Paraíso, vereador JC, vereador de Palmas Tiago Andrino, representando a UVT, defensor público, Leonardo Coelho, promotor de justiça do Ministério Público, José Omar de Almeida Júnior, e o conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas, Severiano Costandrade.

O deputado Osires Damaso, destacou que apesar do que já foi feito no estado está aquém do que precisa ser feito. “Temos um estado promissor em todos os campos, mas sem boa gestão para o fortalecimento do crescimento nunca teremos um estado a altura do que queremos”, afirmou. “É na comissão que a população vai formando opinião daquilo que precisa”, destacou.

A deputada Valderez Castelo Branco também destacou a importância de ouvir a sociedade. “Paulo Mourão sonhou e quis fazer esse planejamento, não adianta sonhar e não ter atitudes”, frisou. “Quando se elabora a LOA é importante ouvirmos a sociedade, é com ações como esta da Assembleia Legislativa, onde o jovem, a sociedade, a dona de casa, têm o direito de falar o que quer para sua cidade, que vamos coletar muitas ideias para incluir na LDO, na LOA e a partir de 2018 ter um orçamento tendo a garantia que a sociedade participou”, sustentou.

O deputado Ricardo Ayres afirmou que somente ouvindo a população sobre suas demandas será possível construir um novo Tocantins a partir de uma reorganização administrativa. “Precisamos a partir desse evento construir um novo momento, um novo Tocantins sem os ranços do passado e corrigindo rumos para que as mudanças aconteçam”, afirmou.

O procurador José Omar frisou que a sociedade não deve deixar de participar das discussões por ser um “momento rico e ímpar na vida do nosso estado”. Já o conselheiro Severiano Costandrade falou que ao participar dos debates da Cenovo “todos nós estamos fazendo história”. “Estamos debatendo um planejamento estratégico, ouvindo a comunidade, quero agradecer ao deputado Paulo Mourão a oportunidade que está dando de estarmos percorrendo o estado nesta caravana, ouvindo a população e tendo a oportunidade saber o que eles esperam e querem de nós”, declarou.

Temáticas

Após a abertura da sessão os participantes se dividiram em salas para debater as temáticas propostas pela Cenovo: I) Política de Desenvolvimento, Projetos Estruturantes de Investimentos. Cadeias produtivas e Sustentabilidade Ambiental; II) Política Fiscal, Tributária, de Pessoal e Previdenciária; III) Política de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação e Cultura empreendedora; IV) Política de Segurança Pública, Defesa e Inclusão Social; V) Política de Saúde e Bem Estar.

Guaraí

A próxima sessão será no município de Guaraí, no próximo dia 31 de agosto, às 14 horas. As sessões itinerantes da Cenovo já passaram pelos municípios de Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis e Paraíso.