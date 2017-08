Uma ação de combate à criminalidade, deflagrada na tarde dessa sexta-feira, 18, por policiais civis da Delegacia de Taguatinga, sob a coordenação do delegado Márcio Teixeira, resultou na prisão de Rafael S. da S., 27 anos. Ele é foragido da Justiça do Distrito Federal e foi capturado, quando se encontrava no centro da cidade.

Segundo o delegado Márcio, a prisão de Rafael se deu após o mesmo se envolver em uma briga de bar, na cidade. Após realizar a abordagem do homem, os policiais civis o levaram até a delegacia e, depois de realizar alguns levantamentos sobre a vida pregressa do indivíduo, descobriram que o mesmo era foragido do sistema carcerário do DF, onde havia sido condenado a uma pena de 25 anos de reclusão, pela prática de roubos na capital federal.

Na ocasião da prisão, Rafael tentou enganar os policiais civis se passando por seu irmão Hugo S.. No entanto, os agentes desconfiaram da versão apresentada por Rafael e ao checar as informações, constataram que Hugo já havia falecido. “Questionamos novamente o abordado que confessou seu verdadeiro nome e que estava foragido do presídio de Brasília, onde possui quatro mandados de prisão por roubo”, pontuou o delegado.

Após ser preso, Rafael foi encaminhado à Cadeia Pública de Taguatinga, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Distrito Federal. Ainda, de acordo com o delegado, o indivíduo deverá ser recambiado à Capital Federal, a fim de que responda pelos crimes que lhe são imputados.