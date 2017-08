A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Porto Nacional, com o apoio de agentes da 2° Delegacia, efetuou, na tarde dessa sexta-feira, 18, a prisão de Wanderson P. dos R. R., 26 anos. Ele é suspeito de tentar matar a própria esposa e foi capturado, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme o delegado Hélio Domingos de Assis Alves, titular da DHPP, em janeiro de 2017, Wanderson e sua companheira estavam na residência do casal, no Setor Vila Nova, quando houve um desentendimento entre ambos. Armado com uma faca, o homem desferiu vários golpes na mulher na tentativa de tirar-lhe a vida. Apesar dos graves ferimentos sofridos, a vítima foi socorrida e sobreviveu ao ataque.

Logo após o fato, os policiais da DHPP, começaram as investigações sobre o caso e descobriram que a tentativa de homicídio havia sido cometida por Wanderson, assim, o delegado representou, junto ao Poder Judiciário, pelo mandado de prisão preventiva do homem, o qual foi deferido e cumprido, nesta sexta-feira, em uma residência localizada no Setor Tropical Palmas, onde Wanderson estava escondido.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.