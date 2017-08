Palmas mais uma vez mostrou a sua alta capacidade para o esporte com a Copa Centro Oeste de Triathlon organizada pela Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri) na manhã deste domingo, 20. O evento recebeu cerca de 150 atletas de diversas categorias e selecionou representantes para a Copa Brasil de Triathlon que será realizada no dia 14 de outubro em Manaus, Amazonas.

Giovanna Lacerda terminou a prova em festa e disse estar determinada para representar o estado. “Estou muito feliz de ter conseguido mais essa vitória e agora vou treinar cada vez mais para conseguir um bom resultado na Copa Brasil”, afirmou.

Para o presidente da FTTri, Sérgio Henrique Moraes a Copa Centro Oeste é um evento importante para o estado, pois há uma movimentação financeira e atrativa na capital que é favorável para a prática esportiva, além do bem-estar promovido. “Procuramos sempre organizar da melhor forma e incentivar a prática do triathlon que traz inúmeros benefícios pessoais e sociais”, ressaltou Moraes.

Um dos fundadores da FTTri e pioneiro do esporte no estado, Ricardo Garcia, também participou da prova e garantiu pódio em sua categoria. Além dele, a jornalista Maria Tereza Lemes, o procurador Álvaro Manzano e a mãe da Giovanna Lacerda, Márcia Regina dos Santos. O triatlhon tocantinense tem sido cada vez mais acessível, alcançando pessoas de todas as áreas, movendo famílias e dando origem a histórias de superação.

A premiação foi dividida em categorias por faixa etária, sendo masculina e feminina: infanto juvenil (14 a 15 anos); de 16 a 19 anos; de 20 a 24 anos; de 25 a 29 anos; de 30 a 34 anos; de 35 a 39 anos; de 40 a 44 anos; de 45 a 49 anos; de 50 a 54 anos; de 55 a 59 anos e acima de 60 anos. Além disso, a prova geral (Sprint) com 750 metros de natação, 20 km de bicicleta e 5 km de corrida; a prova aquathlon com ou sem revezamento para 1000 m de natação e 5 km de corrida; e aquathlon infantil.

Resultados gerais

Geral feminino

1° Giovanna Maria Costa Lacerda (equipe André Vilarinho)

2° Claudia Resende Alves de Souza (equipe MTC)

3° Paula Rovani (equipe Gustavo Borges)

4° Kelly Caldeira Cavalcante de Morais (equipe André Vilarinho)

5° Cristiane Borges

Geral masculino

1° João Teixeira (equipe André Vilarinho)

2° Jone Costa (equipe Gustavo Borges)

3° Luciano Abreu (equipe André Vilarinho)

4° Matheus Henrique Marcelino Cunha (equipe Raia5)

5° Georges Oliva de Oliveira (equipe Gustavo Borges)