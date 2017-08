O senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO) disponibilizou para o município de Araguaçu, a 420 quilômetros de Palmas, o valor de R$ 1 milhão para revitalização do balneário “Leonardo Lustosa Lima”. Os recursos são provenientes do Ministério das Cidades. O anúncio foi feito neste fim de semana, em visita do senador à região sul do Estado, e a expectativa é que a obra seja iniciada ainda no mês de setembro.

O prefeito Kinca Nunes, recém-filiado ao PSDB, destacou que os recursos serão muito importantes, uma vez que a barragem se rompeu no período chuvoso, impossibilitando o uso do balneário para lazer. “Recuperar o balneário é uma de nossas prioridades, pois ele é o cartão-postal de Araguaçu, fundamental para alavancar o turismo e a economia da cidade”, explicou.

Ambulância, pavimentação e cartões-reforma

Ataídes também disponibilizou 100 cartões-reforma e uma ambulância para atender ao município, além de uma emenda no valor de R$ 1 milhão para pavimentação. “Araguaçu é um município carente e essas são iniciativas essenciais para atender à nossa comunidade. Agradecemos imensamente a contribuição do senador”, ressaltou o prefeito.

O presidente do PSDB/TO aproveitou a visita a Araguaçu para se reunir com os nove vereadores do município e tratar da conclusão do prédio da Câmara Municipal. “Eu vou fazer o possível para atender à solicitação dos companheiros e buscar os recursos necessários para finalizar essa obra, que é a casa do povo”, enfatizou.

Regularização fundiária

Outra preocupação de Ataídes na visita a Araguaçu foi debater a questão da regularização fundiária. Em reunião com cerca de 150 assentados, o senador reforçou o empenho pessoal para tentar regulamentar os títulos de aproximadamente 200 famílias.

“Araguaçu faz parte da minha trajetória. Eu vim da roça e cedo tive que deixar minha família para trás e buscar uma vida melhor. Trabalhei arduamente e hoje tudo que eu tenho é fruto do meu suor. Eu me emociono em ver tanta gente que se identifica com a minha história. Cada pessoa presente aqui carrega um pouco da luta que eu senti na própria pele. Farei o possível para ajudar esses pais de família”, destacou.

O presidente do PSDB/TO assumiu ainda o compromisso de viabilizar o valor de R$ 1 milhão para recuperação das estradas vicinais que dão acesso aos assentamentos, otimizando o escoamento da produção dos assentados.

A visita a Araguaçu contou também com a presença do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Carlão da Saneatins (PSDB), que vem desempenhando uma gestão de excelência à frente do órgão.