A infraestrutura educacional de Pugmil recebeu um importante reforço na manhã desta segunda-feira, 21, com a inauguração, feita pelo governador Marcelo Miranda, das obras de reforma e ampliação do Colégio Estadual Darcy Ribeiro. As obras demandaram investimentos de R$ 1.573.875,76 e foram realizadas com recursos oriundos do Banco Mundial (BIRD), por meio Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), desenvolvido pelo Programa Estrada do Conhecimento (PEC). Ele ainda anunciou o retorno das atividades do Projeto Voluntário na Escola, já desenvolvido na unidade em suas gestões anteriores.

Para os alunos, a nova estrutura é uma motivação a mais para estudar. "Agora tem tudo na nossa escola, ficou linda e isso dá até mais vontade de estudar", disse a aluna Ana Carolina, de 13 anos. Klarissa Marques, de 16 anos, também compartilhou a mesma opinião. “A escola era velha e faltava muita coisa. Com essa nova estrutura, a gente fica muito mais motivada para estudar, e tenho certeza de que isso vai ajudar no nosso aprendizado", avaliou. Já o estudante Marques Vinicius apresentou uma música autoral citando as antigas instalações do Colégio, as melhorias realizadas e agradecendo ao governador.

Marcelo Miranda, que estava acompanhado da primeira-dama e deputada federal Dulce Miranda, mais uma vez ressaltou o compromisso de sua gestão em ofertar uma educação de qualidade. "Essas obras vão permitir melhorar, e muito, a qualidade do ensino aqui em Pugmil; e representam o nosso compromisso com a formação de uma sociedade mais justa. Eu sempre faço questão de dizer que a educação é a estrada que nos leva ao conhecimento", pontuou, citando os investimentos de R$ 12,7 milhões na infraestrutura educacional, por meio do Programa Estrada do Conhecimento.

O governador destacou, também, o retorno do Projeto Voluntário na Escola, com ótimos resultados em suas gestões anteriores. "Essa iniciativa nos dá a dimensão da força da cooperação e da união em prol de uma educação transformadora. A comunidade tem muito a oferecer, e, com isso, fortalecemos uma cultura de solidariedade, mudando para melhor as relações no ambiente escolar", frisou.

Dulce Miranda destacou o momento especial por inaugurar uma importante obra para a cidade e o compromisso do governador com a educação em todo o Estado. "O governador Marcelo Miranda não tem medido esforços para ofertar um ensino de qualidade em todo o Estado, e esse Colégio em Pugmil mostra a dimensão desse trabalho".

Para a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Wanessa Zavarese, a inauguração dessa nova estrutura representa o compromisso do Governo do Estado com a educação. "Um investimento de quase dois milhões, em um colégio de uma cidade de cerca de 2.300 habitantes, demonstra a dimensão do compromisso do governador Marcelo Miranda com o setor educacional", destacou a gestora, lembrando as melhorias realizadas na unidade.

Obras

As obras realizadas permitiram a ampliação da área construída da unidade educacional de 1.542,34 m² para 2.101,43 m² e, automaticamente, aumentar a capacidade de atendimento para 450 alunos nos três turnos. A escola ganhou mais uma sala de aula, passarelas, paisagismo, área de convivência, uma ampla biblioteca, laboratório de informática, salas de aula com mais espaço, cozinha, cantina, depósito, quadra de esportes poliesportiva e vestiários.

Os banheiros, que até então eram dois, foram alocados em um bloco específico e construídos dois adaptados para pessoas com deficiência. Atualmente, são atendidos 250 alunos, do 8º ao 9º ano do ensino fundamental; do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos, 2º e 3º segmentos.

Referência

O Colégio Estadual Darcy Ribeiro é uma referência em educação no município, pelos resultados alcançados, inclusive nos índices de avaliação educacionais. Em 2011, a escola foi premiada na avaliação do Salto (Sistema de Avaliação da Aprendizagem Permanente do Tocantins). Em 2013, a aluna Maria Fernanda Cândido Bezerra recebeu medalha de bronze nas Olimpíadas de Matemática; e Ana Ester Costa Milhomem recebeu menção honrosa. Já em 2015, a aluna Sabrina Nascimento Mota recebeu medalha de bronze nas Olimpíadas de Matemática e, em 2016, a mesma aluna recebeu menção honrosa no mesmo certame.

No início deste mês também foram entregues as obras de reforma e ampliação do Colégio Estadual Paulina Câmara, em Barrolândia, que teve a capacidade aumentada para até 490 alunos. O investimento nas melhorias foi de R$ 1.760.718,50

Voluntários na Escola

O projeto visa o estímulo ao trabalho voluntário, com vistas ao fortalecimento e incentivo à participação da comunidade nos programas, projetos e ações desenvolvidos nas escolas da Rede Pública do Estado. A iniciativa proporciona à comunidade a possibilidade de compartilhar suas habilidades nos aspectos pedagógicos, culturais e esportivos, isto porque as temáticas sugeridas para serem trabalhadas ao longo do projeto visam fomentar o estímulo à leitura, o reforço escolar, saúde e qualidade de vida, arte, esportes, inclusão digital e horta escolar.

A intenção é contribuir para o fortalecimento de uma cultura cidadã, baseada na coletividade, no respeito à diversidade sociocultural, no estímulo à solidariedade e no enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem.

PEC

No Tocantins, as obras do Programa Estrada do Conhecimento são financiadas pelo Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS). Ao todo, estão sendo investidos R$ 12,7 milhões nas obras de reforma e ampliação das unidades contempladas. Serão beneficiados: o Colégio Estadual Lacerdino de Oliveira Campos, em Colinas do Tocantins; Colégio Estadual José Luiz Siqueira, em Wanderlândia; Colégio Estadual Nazaré Nunes da Silva, em Aguiarnópolis; Colégio Estadual Paulina Câmara, em Barrolândia (já entregues); Colégio Estadual Darcy Ribeiro, em Pugmil (entregues); e Colégio Estadual Anita Cassimiro, em Aliança do Tocantins.

Dentre as principais ações implementadas pelo PEC estão o estudo piloto de diagnóstico da educação infantil, a formação de professores e a elaboração do Plano de Desenvolvimento para a Qualidade da Educação Infantil.

O evento também contou com a presença da deputada federal Josi Nunes; do deputado estadual Nilton Franco; da prefeita de Pugmil, Maria de Jesus Ribeiro; e de líderes políticos da região.