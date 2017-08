Estado Tocantins sedia IX Encontro Regional de ONGs Aids da Região Norte O evento tem abertura nesta terça-feira, 22, às 18 horas, no Turim Palace Hotel, quadra 103 norte. Nesta edição, o encontro vai ...

Polí­tica Ataídes Oliveira destina R$ 1 milhão para revitalizar o balneário de Araguaçu Os recursos são provenientes do Ministério das Cidades. O anúncio foi feito neste fim de semana, em visita do ...

Polí­cia Polícia investiga suposta tentativa de homicídio contra ex-superintendente da Polícia Científica, Gilvan Nolêto Ainda de acordo com a SSP/TO, no domingo, 20, duas pessoas foram presas em flagrante por furto do cartão de crédito e carro da vítima...

Palmas Juiz rejeita ação dos analistas-técnicos jurídicos e confirma decreto que invalidou aproveitamento no cargo de procurador Quanto ao argumento dos analistas jurídicos de que teria havido apenas alteração na denominação no cargo ocupado, o juiz esclareceu que ...

Estado Governador entrega mais 96 leitos do Hospital Geral de Palmas nesta terça-feira Com mais 96 leitos de internação, o HGP fortalece a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins ...