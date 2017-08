Atendendo requerimento do deputado Wanderlei Barbosa (SD), a Assembleia Legislativa realizará na manhã desta terça-feira, 22, às 9h, sessão solene especial para homenagear os 70 anos de funcionamento da Escola Duque de Caxias, que funciona no distrito de Taquaruçu.

O parlamentar ressalta que o principal objetivo da sua propositura é enaltecer, reconhecer e homenagear o Colégio, unidade educacional pioneira do Distrito, que ao longo desses 70 anos de existência se mantem firme na árdua arte de ensinar e é referência na capital em razão dos altos índices de aprovação e pelos excelentes resultados no Enem.

Em 2013, o Colégio Estadual Duque de Caxias figurou entre as 10 unidades do Brasil a participar de um documentário da Unesco, que versa sobre a Educação Integral em Jornada Ampliada, Boas Práticas no Mais Educação. Já no ano de 2015, os alunos que prestaram o Enem alcançaram a média de 477,46, alçando o Colégio entre os 50 melhores do Estado.

Wanderlei justifica ainda, que o pioneirismo da Escola é incontestável, seus professores e alunos vivenciaram e vivenciam no decorrer desses anos uma história rica de recebimento e transmissão de conhecimentos. A solenidade terá início às 9hs no Auditório da Assembleia Legislativa.