Com o objetivo de ampliar o serviço de visita guiada realizado dentro do projeto Maternidade Dona Regina Pelo Parto Humanizado, o Hospital e Maternidade Dona Regina realizará a partir do dia 24 de agosto o Curso de Preparação para o Parto - Vinculação da Gestante e Visita Guiada.

Segundo a fisioterapeuta e doula, Caroline Barrivonuego, que faz parte da equipe de Humanização do hospital, a iniciativa veio a partir da necessidade de ampliação do projeto. “Sentimos uma necessidade de fazermos uma extensão das visitas guiadas, ampliando o trabalho tendo em vista a demanda dos acompanhantes que são muito preocupados com a hora do parto, com o que eles vão fazer e a que horas procurar o hospital”, afirmou.

A fisioterapeuta destacou ainda que já foram realizados cursos como este nas unidade básicas de saúde de Palmas. “Fizemos cursos nas unidades, mas lá a gente depende das equipes locais mobilizar as pessoas, então resolvemos fazer aqui na maternidade e promover este momento de esclarecimento às gestantes e acompanhantes”.

O público-alvo do curso é, de preferência, as gestantes que já estão com 34 semanas ou mais de gestação. “A ideia é preparar o casal para hora do parto, efetivamente. Falaremos dos sinais e de todo o processo fisiológico do parto, como o que acontece com a mulher, o que o acompanhante faz pra ajudar, qual a participação dele para que todo o processo ocorra da melhor forma possível, com segurança e seja benéfico para todos os envolvidos. São temas do início do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato”, finalizou Caroline.

Para se inscrever, o interessado pode ir pessoalmente ao setor de Humanização do hospital.

Agenda

O curso acontecerá no auditório do Dona Regina nos seguintes dias e horários:

- 24/agosto (5ª feira) - 14h

- 18/setembro (2ª feira) - 14h

- 04/outubro (4ª feira) - 14h

- 16/outubro (2ª feira) - 8h

- 08/novembro (4ª feira) - 14h

- 21/novembro (3ª feira) - 14h

- 11/dezembro (2ª feira) - 14h