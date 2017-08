A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO) recebeu a confirmação do empenho de recursos do Ministério da Integração Nacional para obras de pavimentação asfáltica, meio fio e sinalização vertical em 10 cidades tocantinenses. O empenho é a autorização para que o pagamento dos recursos possa ser providenciado.

As cidades atendidas foram:

Alvorada – R$ 400 mil; Empenho 2017NE 800325

Araguaçu – R$ 400 mil, Empenho 2017NE802388

Araguatins – R$ 1 milhão; Empenho 2017NE802381

Augustinópolis – R$ 550 mil; Empenho 2017NE802394

Bom Jesus do TO – R$ 400 mil; Empenho 2017NE 800318

Brasilândia – R$ 400 mil; Empenho 2017NE/800328

Filadélfia – R$ 400 mil; Empenho 2017NE802398

Recursolândia – R$ 400 mil; Empenho 2017NE 802382

Tupirama – R$ 400 mil; Empenho 2017NE800333

Tupiratins – R$ 400 mil; Empenho 2017NE800317

Saúde

A área da saúde também foi atendida com dez cidades beneficiadas com empenho de emendas para construção de unidades básicas de saúde, aquisição de equipamentos e camionetes. O Hospital Sarah Kubitschek de Brasília e o Hospital do Câncer de Barretos também foram contemplados, já que essas unidades atendem centenas de tocantinenses anualmente.

As cidades atendidas são:

Araguatins – construção de UBS e aquisição de equipamentos na Vila Madalena – R$ 730 mil

Formoso do Araguaia – camionete e equipamentos para Unidade de Saúde da Família – R$ 189.769,00

Goianorte – camionete PSF – R$ 130 mil

Miracema – construção de UBS e aquisição de camionete – R$ 860 mil

Miranorte – camionete e equipamentos para UBS’, Família, Centro, Noé Luz Carvalho, Vila João e Vila Maria – R$ 130 mil

Pequizeiro – camionete PSF – R$ 130 mil

Pium – equipamentos para as UBS – R$ 130 mil

São Bento do TO – camionete e equipamentos para o Pronto Atendimento – R$ 130 mil

Silvanópolis – aquisição de equipamentos – R$ 130 mil

Taipas – veículo de transporte sanitário para UBS – R$ 190 mil

Hospital Sarah Kubitschek - custeio – R$ 150 mil

Hospital do Câncer de Barretos – custeio – R$ 150 mil