A fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que acontece nos dias 25 e 26/08, contará com a participação de quatro equipes de alunos das Escolas Sesi de Araguaína e Gurupi/TO. As equipes competem em dois níveis: nível I (ensino fundamental) e nível II (ensino médio). A fase estadual será realizada na Universidade Federal do Tocantins, a partir das 19h, no dia 25 e, a partir das 10h do sábado, dia 26/08, no campus de Palmas/TO.

Sob a orientação do professor Ulisses Queiroz Parreira, as equipes Created to Creat (Nível I) e Red Line (Nível II) de Araguaína competirão juntamente com as equipes Black Dragons Robots (Nível II) e Golden Robots (Nível II) da Escola SESI em Gurupi, orientadas pelo professor Weslley Nunes da Silva.

As equipes das Escolas Sesi irão competir com mais 3 equipes no nível I e 16 equipes no nível II de escolas de todo o estado. As classificadas em cada nível irão para disputa nacional que ocorrerá nos dias 7 e 8 de novembro deste ano em Curitiba/PR.

A competição será dividida em duas rodadas de acordo com os níveis. Na manhã do sábado, irão competir as equipes do nível I e durante a tarde, a disputa será entre as equipes do nível II.

“Para preparar as equipes para uma competição deste porte, os professores das escolas participantes aplicam a metodologia da OBR e observam as características individuais de cada aluno para que as equipes formadas sejam eficientes e de qualidade”, explica o professor Ulisses Parreira, da escola Sesi de Araguaína.

O professor da escola Sesi de Gurupi, Weslley Nunes destaca a importância da robótica e o empenho dos alunos no treinamento. “Os alunos são divididos em duas equipes e por conta da rotina escolar, os treinamentos acontecem muitas vezes no período noturno. Os grupos contêm alunos iniciantes e veteranos na robótica que somam conhecimento para trabalharmos com projetos que agregam a robótica com soluções para problemas da sociedade contemporânea”, diz Weslley.

A escola Sesi de Araguaína participa da OBR desde 2014. Na competição do ano passado, a Escola Sesi de Araguaína foi a campeã da etapa estadual e representou o Tocantins na etapa nacional. A Escola Sesi em Gurupi, conquistou a medalha de Projeto Inovação em 2016.

A prova

Durante todo o sábado de competição, uma mesa simulará desastres naturais e as equipes terão que construir protótipos capazes de desviar de obstáculos, caminhar sobre escombros, subir montanhas, entre outras atividades, cujo o principal objetivo é resgatar vítimas sem interferência humana. Será avaliada a eficiência de cada protótipo para classificar a equipe que representará o Estado na fase Nacional da Olimpíada.