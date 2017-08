Cerca de 10 mil pessoas lotaram a Praça da Liberdade, no Setor Bel Vista, na noite dessa quarta-feira, 23, para prestigiar os shows da Banda Calcinha Preta e Bonde Sertanejo, em comemoração aos 133 anos emancipação política de Dianópolis.

No início da noite a animação foi comanda pelos artistas da Banda Forró Catu e, em seguida, o cantor Dinho Cunha.

A Banda Calcinha Preta levou a multidão ao delírio com repertório conhecido e que marcou épocas, entoando os seus maiores sucessos e o público, claro, cantou junto, por vezes alternando com os vocalistas.

Após a primeira música, o prefeito Padre Gleibson Moreira (PSB) e autoridades presentes subiram ao palco para saudar a multidão na primeira noite de shows da programação que se estende até o próximo sábado, 26.

O Prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) elogiou a organização. “Que venham mais 133 anos e que seja esse, o início de uma época maravilhosa para esta cidade e este Estado” concluiu. Depois ele ainda deu uma palhinha ao contar um trecho do hit ‘Despacito’, e informou “o vocalista da banda está com problema de garganta e eu vou continuar o show” brincou.

O prefeito Padre Gleibson ressaltou o seu compromisso com Dianópolis frente às melhorias pleiteadas para a cidade e também do quão grato está pela realização da festa do Aniversário. Emocionado, falou que não tem medido esforços paracolocar a cidade nos trilhos do desenvolvimento. “Se precisar, eu trago Ivete Sangalo para cantar aqui pra nós porque vocês merecem, Dianópolis merece. Que seja aqui o lugar dos melhores shows, dos melhores eventos. Dianópolis tem jeito e nós estamos trabalhando para isso” enfatizou o Gestor.

O Bonde Sertanejo foi à outra atração nacional na mesma noite. Também ovacionada e com repertório familiar, a apresentação de 1h40min fez a multidão permanecer no local até o término do show.

Marcaram presença o prefeito Carlos Amastha (PSB) – Palmas; prefeito Mauro Jr (PR) – Rio da Conceição; prefeito Rennan Cerqueira (PR) – Porto Alegre do Tocantins; a vice-prefeita, Francisca Ribeiro, os vereadores de Dianópolis e de Palmas, Thiago Andrino.