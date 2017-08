O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro de Castro, representando o governador Marcelo Miranda, abriu o XXIX Encontro sobre Corredor Centro Norte e I Encontro sobre as Cadeias produtivas do Tocantins e Hidroviáveis, realizado nesta quinta-feira, 24, durante a Fenepalmas, no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, em Palmas/TO.

O evento reuniu representantes dos setores de logística e transporte com o objetivo de convergir esforços na identificação de gargalos e soluções para o desenvolvimento da rota de escoamento pelo Arco Norte, corredor logístico que integra hidrovias, ferrovias e rodovias.

Abrindo o evento, o secretário da Seden destacou que a região Norte tem ganhado cada vez mais destaque com a implantação de projetos para setor. "O crescimento passará por essa região do país", destacou. Ele lembrou também de uma importante obra que viabilizará a navegação na hidrovia Tocantins-Araguaia, o derrocamento do Pedral do Lourenço, formação rochosa situada no rio Tocantins, que deve ser iniciado em 2018.

O diretor de Infraestrutura Aquaviária do DNIT, Erik Moura, no ato representando o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, destacou a importância do Arco Norte para o escoamento da produção nacional destinada à exportação.

Ainda, o evento contou com a presença do Ministro-conselheiro da Holanda, Roderick Wols, que reforçou que o Tocantins é um estado central para integração de rodovias, hidrovias e ferrovias.

O encontro acontecerá durante todo o dia e é uma realização da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Corredor Centro Norte (Adecon) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e Secretaria do Planejamento e Orçamento (Seplan).

Palestra

O secretário da Seden, Alexandro de Castro, coordenou a palestra de abertura que abordou o tema “Importância do Arco Norte para a competitividade da exportação”, ministrada pelo superintendente de Fiscalização da Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), José Renato Ribas. A palestra apresentou a estrutura da Antaq e trouxe dados sobre a produção agropecuária e a logística existente.

Fenepalmas

Para o presidente da Acipa, Thiago Rosa, a proposta do evento vai ao encontro do que a Fenepalmas propõe. “Esse evento vai promover o diálogo, permitindo que esse tema esteja em evidência na busca de agilizar uma solução”, acrescentou.

O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) e conta o com apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO), órgão vinculado à Seden.

A feira segue até sábado, dia 26. O Governo do Tocantins está presente no evento com um estande institucional, no qual estão sendo apresentados os serviços, projetos e potencialidades do Tocantins nas áreas de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, turismo e cultura.