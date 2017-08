O presidente estadual do PSDB, senador Ataídes Oliveira, elogiou a criação do BNDES Giro, nova linha de crédito anunciada nesta semana pelo governo federal para beneficiar micro, pequenas e médias empresas. Serão cerca de R$ 20 bilhões em financiamento, com taxa de juros média de 1,5% ao mês, que começarão a ser liberados a partir da próxima segunda-feira (28).

“Facilitar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito é fundamental para dar fôlego novo à economia. São elas as grandes responsáveis pela geração de emprego no Brasil”, ponderou Ataídes.

O senador lembrou que as empresas de menor porte representam 98,5% do total de empresas do país e respondem atualmente por 54% das vagas formais de trabalho.

Mais empregos

“Para se ter ideia do peso das micro e pequenas empresas na recuperação da economia, basta dizer que no primeiro semestre elas contrataram 264 mil empregados, enquanto as médias e grandes empresas fecharam 170 mil vagas”, acrescentou.

O apoio aos pequenos negócios também é essencial para alavancar a economia do Tocantins, observou Ataídes. “Pelos dados oficiais, existem cerca de 110 mil micro e pequenas empresas no nosso Estado, especialmente no setor do comércio varejista. Esse é um segmento que tem sido muito penalizado com a atual crise e precisa de atenção especial pela enorme capacidade de geração de renda e emprego para os tocantinenses”, avaliou.

A atual linha de financiamento do BNDES para pequenas empresas exige de 50 a 60 dias para que o dinheiro seja liberado. Com o BNDES Giro, esse prazo deve cair para 24 horas, de acordo com informações do Ministério do Planejamento. Uma das razões para o avanço é uma integração entre as redes de tecnologia de bancos e do banco estatal.