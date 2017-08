Após iniciar os trabalhos do mutirão jurídico, trabalhadores em saúde procuraram os advogados do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins (SINTRAS-TO) e deram entrada na ação para garantir direitos que, segundo o sindicato alega, vem sendo protelados pelo Governo do Estado há meses. Já são mais de 300 ações e já há resultados favoráveis ao servidor, segundo o sindicato.

O mutirão jurídico foi a forma que o sindicato optou em acionar sua base para garantir os direitos na justiça. “Sempre falamos que se o Estado não cumprir suas obrigações com os servidores de forma negociável, cumprirá por imposição da justiça, o que não pode acontecer é os trabalhadores em saúde serem trapaceados pelo governo que não faz gestão”, afirma o presidente Manoel Pereira de Miranda.

Conforme a direção da entidade sindical, o Governo do Estado vem afirmando desde o início do mandato do governador Marcelo Miranda, que o Estado está em situação difícil financeiramente, mas não faz gestão para melhorar e sanar as contas públicas.

O sindicato informa que foram em diversas reuniões, protocolos de ofícios, comunicação via telefones que a diretoria do Sintras discutiu com o governo cobrando data-base 2015 e 2016, progressões e adicional noturno, entre outras pendências.

Na última quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24, a assessoria jurídica do sindicato atendeu na sede regional de Gurupi. E continuou na manhã desta sexta-feira em Arraias, das 9h às 12h, seguindo à tarde para Dianópolis, das 17 às 19h, continuando nesse sábado, 26, das 9h às 12h.

A agenda do mutirão jurídico foi programada para alcançar os trabalhadores em todo o Estado. Na próxima semana o corpo jurídico e diretoria atenderão em Araguaina (28 e 29/08), Xambioá (30/08), Augustinópolis (31/08), Colinas Guaraí (02/09), Paraiso do Tocantins (04/09), Miracema (05/09) e Porto Nacional (06/09).

Em Gurupi, além do presidente Manoel Miranda, acompanhou os atendimentos do mutirão jurídico a delegada regional, Geralda leite Ferreira, e o segundo tesoureiro da diretoria executiva do Sintras, Luiz Augusto Rodrigues de Andrade.