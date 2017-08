Sertanejo tradicional e universitário. Essa será a pedida que você irá curtir na Domingueira do Sesc em Palmas com a dupla Lucas e Alberto. A atração se apresenta a partir das 13h, dia 27 de agosto, no Centro de Atividades do Sesc Palmas (502 Norte). A entrada no clube é gratuita para comerciários e dependentes e custa R$ 10,00 para usuários.

A Domingueira do Sesc consiste em uma ação que alia a música com o lazer, tornando o domingo atrativo e relaxante para o público que prestigia o clube do Centro de Atividades Sesc Palmas (502 Norte). O projeto consiste na disponibilização de uma atração musical das 13h às 16h, para garantir a animação. Assim, apresenta um rodízio de músicos, duplas ou grupos musicais, privilegiando especialmente aqueles que oferecem um repertório mais alegre e dançante, a exemplo de samba, axé, pagode, sertanejo e pop rock.

Lucas é natural de Gurupi e Alberto é de Santa Rosa. Os dois são apaixonados pela música desde criança, quando começaram a desenvolver suas habilidades no violão. Conheceram-se e começaram a construir uma grande amizade, cantando nas rodas de viola. Até que surgiu a ideia por parte de um amigo de compor a dupla Lucas & Alberto. A dupla tem se apresentado em bares e em eventos como pecuárias e aniversários de cidades. As fontes de inspiração dos dois são as duplas Matheus e Kauan, Henrique e Juliano, Guilherme e Santiago, Milionário e José Rico, Bruno e Marrone, Matogrosso e Mathias, Jorge e Mateus, e João Paulo e Daniel.