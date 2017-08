O Capim Dourado Shopping abre as portas neste próximo domingo, 27, para show de hip hop com o grupo Ypeg a partir das 18 horas. O Movimento desenvolve coreografias de dança, com duração de 30 minutos. Serão realizadas quatro apresentações, dois com grupos femininos e dois com masculinos.

De acordo com a organizadora Jéssica Demori, os jovens carecem de oportunidades e principalmente de incentivo. “O objetivo é promover, fomentar o hip hop para os jovens, utilizando a cultura, educação, esporte como base”, afirmou a organizadora do evento.

Para Benício, integrante do grupo, este evento oferece ao público dança bem chamativa. “A intenção do evento é chamar atenção aos movimentos que abrange vários ritmos, desde hip hop até danças clássicas”, destacou Benício.